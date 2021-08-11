海陸勁技場︱沈殷怡激罕再着泳衣出鏡　蘇小小回應負評：開始慣

2020東京奧運過後，ViuTV推出綜藝節目《海陸勁技場》延續奧林匹克精神。頭兩集率先進行水運會，觀眾的注意力就當然落在一眾女藝人身上，余逸思（Yoshi）、李昭南（Mishy）、沈殷怡（Shirley）、練美娟（娟姐）、王頌茵（Kathy仔）、蔡宛姍（Sarika）和蘇小小（Zoe）換上泳衣搏盡玩遊戲，大曬白滑美腿盡展青春氣息。



2020東京奧運過後，ViuTV推出綜藝節目《海陸勁技場》延續奧林匹克精神。頭兩集率先進行水運會，觀眾的注意力就當然落在一眾女藝人身上。（影片截圖）

當中就以蘇小小的驕人身形最為吸睛，不過卻惹來隆胸、刻意賣弄身材的傳聞和負評，她隨後在IG限時動態回應網民：「平胸着背心就係Fashion，有胸着背心就係Cheap雞，玩水就係咁着㗎喇，成30幾度喎。拍呢個節目嘅時候，甚至乎無故意去墊胸、夾胸，搞到個胸型好外擴，又有位俾人笑。不過又覺得無咩所謂，因為呢樣嘢唔係重點！重點係大家開開心心玩遊戲。唔計TVB，台灣好多嘅綜藝節目，經常都會有女仔着得性感少布，不過香港未必接受到『性感』，所以我會接受意見，如果再有水上節目拍攝，會問下導演可唔可以着返件『樽領衫』，免得影響市容，對不起污染了大家的眼球。」

當中就以蘇小小的驕人身形最為吸睛，不過卻惹來隆胸、刻意賣弄身材的傳聞和負評。（影片截圖）

及後再發文感謝粉絲的關心：「大家不停主動關心我嘅情緒，好多謝你哋咁保護我，但可以放心我完全冇事，已經開始有啲慣。」不單只蘇小小吸引，其他女藝人同樣各有特色，Yoshi、Sarika行健康性感路線、Kathy仔青春有活力，Shirley繼《美女郊遊游》後罕有再以泳衣示人，難怪網民直言眼睛吃冰淇淋。

點撃睇女藝人泳衣Look：

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