郭書瑤IG著小背心曬驚人舞技「心中激盪」王大陸溫提：著返好件衫

31歲台灣女星郭書瑤（瑤瑤）擁有甜美外型、火辣身材，近年在戲劇領域成績不斐，精湛演技圈粉無數，經常在社群網站分享生活的她，近日貼出一段穿著背心熱舞的影片，傲人上圍瘋狂晃動，不只讓粉絲大噴鼻血，台灣男星王大陸也直呼「大姐請穿好衣服。」



郭書瑤私下熱愛跳舞，10號在IG發文，再度曬出練舞的火辣影片，笑稱「久違的實體課，難度越來越令我到不了。」影片中她穿著細肩帶背心，搭配貼身長褲，大方展現姣好身材，跟著音樂賣力搖擺身體，上圍相當吸睛。

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短短14秒的影片，吸引超過32萬人觀看，網友驚呼「瑤真的好強」、「辣的，好多小細節喔，好棒」、「這支舞狠正啊！」、「好辣好美」、「好辣好厲害」、「太正了」，圈內好友温貞菱也大讚「辣瘋我」，王大陸則打趣表示「大姐請穿好衣服～好好跳！！」。

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