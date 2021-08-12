內地網紅不慎關掉濾鏡秒令全網崩潰　曾被千億富少王思聰力追4年

內地萬達集團董事長王健林獨生子、有「千億富少」之稱的王思聰月前被爆曾瘋狂追求「姬圈（女同性戀的圈子）第一網紅」孫一寧，苦戀對方長達4年之久。兩人隔空互罵一事鬧得沸沸揚揚，女方更曬出一系列她與王思聰私下聊天的記錄，大爆王思聰「愛而不得」老羞成怒，引爆輿論，孫一寧亦因此而人氣急升。

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長相清純甜美的孫一寧被形容為內地頂級網美，是顏值的天花板，更一度被封為「足以艷壓演藝圈」的美女。可是，她早前於抖音直播時卻不小心關掉了美顏濾鏡，真實容貌即時呈現在網民眼前，震驚全網。樣子漂亮，五官輪廓標緻迷人，肌膚勝雪且充滿仙氣的孫一寧，關掉濾鏡之後，即時由仙女秒變路人，雖然絕對不醜，但就是很普通的一個女生，仙氣盡失。網民都紛紛留言表示：「好震撼」、「只能活在手機的女神」、「令人崩潰的真相」、「一秒從天仙變成丫鬟」、「這操作太絕了」、「雖然不難看，但不至於艷壓演藝圈吧」。不過也有網民為她護航：「長得挺清秀的啊，沒有那麼糟吧」、「酸人的也不看看自己長什麼樣」。

孫一寧曝光與王思聰聊天記錄（請點擊瀏覽大圖）：

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其實之前微博上就有網民起底了孫一寧數張以往的舊照，其中一張還聲稱是她整型前的長相，相中的她五官平凡，談不上是靚女，另外幾張好身穿古裝的照片也同樣驚人，只見她眼下浮出明顯眼袋，容貌比真實年齡略顯老態，和她平常自己post於社交網的靚相差距甚大。

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