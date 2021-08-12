BIGBANG前成員勝利醜聞終有刑期　判監禁3年並需即時入獄

BIGBANG前成員勝利2019年1月爆出一系列醜聞，正在面對包括介紹性買賣、性暴力犯罪及貪污等9條罪，已於去年9月入伍的他，持續在軍事法庭接受審訊。由於案件已拖足兩年半，軍隊檢察機關終下出了求刑令。案件於今日下午宣判，勝利被判有期徒刑3年，即時入獄。



勝利最終被判即時入獄3年。（dailynews）

勝利在上月1日進行的終審判決中，被軍隊檢察機關下出了求刑令。檢方向法官提出勝利罪成的話，將被判有期徒刑5年，並罰款2千萬韓元（約13.7萬港元）。於12日下午，韓國軍事法院舉行勝利宣判公審，勝利最後被判決有期徒刑3年、罰款11億5,690萬韓圜（約760萬港元），並需要公開個人資料。

勝利正在服兵役。（Newsen）

勝利涉嫌違反性交易介紹、性交易、性暴力犯罪處罰等特例法、習慣性賭博、違反外匯交易法、違反食品衛生法、業務貪污、違反特定經濟犯罪（貪污）、涉嫌特殊暴行教師等9項罪名。其中，軍事法院法判決時指，從YG法人信用卡支付性交易女性的代價等法則上看，很難認爲被告人不知道是付出代價的性交易，而從通過kakaotalk對話共享所有招待內容這一點來看，與劉仁錫合謀，有計劃地準備了性招待，所以就辯方指為海外投資者進行性招待一事不知情，此說法不可信，因此拒絕接受勝利方面的主張。

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