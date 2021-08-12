披荊斬棘的哥哥 | 梁漢文坦言對事業有落差　張智霖有意退圈？

網友期待已久的男藝人成團綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》終於在今日（12日）「千呼萬喚始出來」，33位藝人的初舞台都各有千秋，極具個人特色，同時也引發了不少回憶殺，好似《叱咤紅人》、《友情歲月》、《不再猶豫》、《祝君好》等等，觀眾讚不絕口。



由林志炫、梁漢文（Edmond）、張智霖（Chilam）組成的唱作B組壓軸出場，巧合的是，三人在今年都是出道30年。「我記得我每一次開始順利，有一點成績的時候，總有一些不太順利的事情會出現。八九年就參加了歌唱比賽，終於發片了，然後買了500張，那個時候最少都幾萬，有一些十幾萬、二十幾萬都有。」梁漢文有些苦笑道，「然後大概在00年的時候，我拍《西遊記》，就收到一個消息，唱片公司倒閉了，然後又開始另外一個階段，那個時候我在做一個巡迴演唱會，老婆檢查出乳癌。」經歷這些之後，梁漢文見到很多歌手朋友都有機會發展，並且越來越好，替大家開心之餘，自己心裏面也難免有些落差：「有一些早一點點，有一些晚一點點，我可能是現在那個時候，才是我最好發展的一個時期。」

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而Chilam表示：「我來的目的，就是讓喜歡我的觀眾，能多見我幾面。」然而，他在同謝天華聊天過程中，竟透露出退圈的想法。事緣謝天華問道：「做完這擋綜藝你打算退圈嗎？」他回應：「對，我覺得自己身體不好，我想。」對於以後的打算，Chilam暫時未想到，不過就稱想做其他事。他坦言：「已經四十九歲了，只會每一年越來越老，然後就知道，現在大概剩下多少時間，能跟觀眾有體面一點的表現的時候，可能現在就是最好的時機去做這個事情。」

正式開唱之前，依然有親朋好友為三位唱將送上祝福，袁詠儀更大方表白Chilam：「張智霖就是袁詠儀的人間理想。」而林文慧則笑言家中有榴蓮、搓衣板、鍵盤等著梁漢文回家，搞笑又溫馨。無論各自的solo表演，抑或最後的合唱，三位唱得之人的表現都可圈可點，為觀眾帶來了一場極具享受的視聽盛宴。