披荊斬棘的哥哥｜靚靚潛入工作群組落命令　張智霖：原來是臥底

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》推出兩季都大受歡迎，因此電視台（湖南衛視）就乘勢推出男星版《披荊斬棘的哥哥》，日前陣容已經官宣非常豪華，引來不少網友期待。而49歲的張智霖亦參與其中，沒想到其老婆袁詠儀（靚靚）還比他緊張，還潛入節目工作群組叫工作人員地獄式訓練老公，千萬不要對他手下留情，但這件事終究被張智霖發現，直指靚靚原來就是節目組派來的臥底，非常好笑。

張智霖的表現備受關注。（《披荊斬棘的哥哥》微博圖片）

在33位哥哥中最終只有17人可以留底組團，當中不乏許多唱跳高手，包括台灣歌手林志炫﹑饒舌歌手MC HotDog﹑歐陽靖﹑謝天華﹑陳小春等人，想在當中脫穎而出當然不容易。而為了助老公張智霖一臂之力，靚靚於是潛入節目工作群組下達命令，叫工作人員千萬不要對張智霖手下留情，要好好特別照顧對方，而這一種特別就是地獄式訓練，靚靚表示：「比如體能動作，他要比別人double量。舞蹈訓練也千萬不要對他手下留情，總之地獄級模式都安排給他。」還強調不要讓張智霖吃太多，對話非常好笑，而工作人員亦覺得靚靚好霸氣，表示已收到她下達的命令。

靚靚叫工作人員要地獄式訓練張智霖。（袁詠儀微博圖片）

沒想到靚靚同工作人員的對話，最終還是被張智霖得知，而他亦搞笑地表示：「所以我老婆原來是節目組的臥底來的。」而事後靚靚知道事件被識破後，應該知道自己是遭到工作人員的出賣，但她不追究事件仍然強調工作人員要好好為張智霖安排上地獄式訓練。

張智霖話靚靚是臥底。（微博截圖）