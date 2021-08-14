保錡疑周圍Flirt女遭女網民曬對話截圖加錄音指控　內容大膽露骨

人氣男團ERROR成員保錡日前被昔日好友歌手韓子亮（TL）於IG出post，指控他媾女無數，被形容為「香港版吳亦凡小豬」，TL又稱「手頭上已經有七個俾你食過嘅事主準備企出嚟」，要求保錡公開道歉以及退出娛樂圈。此事即引起網民熱議，有網民鬧爆保錡是渣男，但亦有不少粉絲表明會繼續支持保錡，又認為有人抽水博出位。

TL與保錡曾經係好友，如今已決裂。（受訪者提供）

昨晚（13日）有位網名叫「deidaraanissa」的女子Anissa就在社交網出post鬧爆指「世上狗公千千萬flirt女都唔係咩大問題」，但她見到有粉絲竟然留言表示仍然支持，令她實在看不過眼。Anissa聲稱自己及其好友在2019年均被保錡flirt過，更透露當中細節：「用一模一樣嘅對話內容flirt我best friend」，甚至直言：「低質偶像配低質粉絲」、「你哋係咪盲x咗？好想畀大家知道佢有幾狗，唔好再畀我喺我ig見到有人話支持佢了！」、「做狗公可唔可以醒目啲！你依家好出名，玩得機智啲啦！」

名叫Anissa的網民昨晚爆料。(ig圖片)

她還上載聲稱是保錡和她的好友的語音對話來做證明。該段對話中，可以聽到一把疑似保錡的男聲說：「我好鍾意食嘢，互相食嘢都好緊要。」之後有把女聲以入大埔太遠為由婉拒了他，接着疑似保錡的男聲就說：「你想喺邊度食？最啱係食咩？你搭的士過嚟大埔咪得囉！好快之嘛！要搵個地方，兩個人共處一室、談吓心咁，好冇先？」Anissa又展示了疑似與保錡於2019年的對話截圖，疑似保錡評論Anissa的相片表示：「對波有啲嘢，你幾時比（畀）我見下入面嘅嘢，要治療下」。

保錡被指是食女無數的渣男。(保錡ig)

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