陳卓賢李爾晨疫市做老闆獲圈中好友撐場　盤點開健身室藝人

藝人要經常做運動以保持完美身形，亦有不少圈中人會選擇開設健身室做老闆，有自己地方操肌之餘，圈中好友也能一同前來，順便打卡達到宣傳效果。上月，MIRROR成員陳卓賢（Ian）與友人合資七位數成立「Project i」，自己做生招牌同時透露粉絲或許有機會與他一起做Gym。疫情下開健身室的並不只Ian，在ViuTV劇集《男排女將》中飾演Ian哥哥的李爾晨（Kyle）亦於今年成立健身室「Prestige Fitness」，既是老闆又是健身教練，開幕時更獲不少圈中好友如樂易玲、陳瀅，余潔滢等人撐場。



MIRROR成員陳卓賢與友人合資七位數成立「Project i」，自己做生招牌同時透露粉絲或許有機會與他一起做Gym。（IG/ @iancychan）

Kyle接受《香港01》訪問時透露投資了六位數開設健身室，亦分享疫情下做老闆的原因：「理性係因為當時嘅鋪租係疫情價，而我對團隊嘅專業有信心。感性係因為我等唔到啦，一直想有一間好descent嘅gym，係我一直以來嘅夢想，我希望呢一度會係時尚同潮流融為一體嘅健身室。我心目中嘅健身室係可以成為wellness嘅一個品牌，而我選擇咗由健身開始呢件事。」

創業必定會遇上困難，Kyle亦不例外：「當時嘅難題係開張時，都未確定疫情幾時會完，大家呢個決定都係一個賭注，咁好好彩疫情冇再繼續大規模發生啦。第二就係決定健身室風格同規模，團隊好信任自己畀我去發揮，就係因為咁有啲壓力，好怕自己心目中嘅模樣未必係大眾主流嗰種健身室，但係好好彩嚟親嘅都會幾ok呢一度。」他續指開鋪頭數個月壓力很大，幸好一切非常順利：「開張頭幾個月都一直失眠，壓大好大，要兼顧拍攝、兼顧鋪頭嘅marketing，兼顧埋自己嘅學生，好怕會輸。開張之後鋪頭其實都順利，無特別困難嘅地方。」

Kyle透露投資了六位數字開設健身室「Prestige Fitness」，既是老闆又是健身教練，開幕時更獲不少圈中好友如樂易玲、陳瀅，余潔滢等人撐場。（IG/ @kyleleeyisun）

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