先生貴性｜李子奇離巢TVB定居加拿大近況曝光：哇，幾無人性呀！

無綫（TVB）劇集《先生貴性》（1999）最近於翡翠台深宵時段重播，劇集主要是講述羅嘉良（飾 鄧炳權）被陳慧珊（飾 方思晴）「鬼上身」後，喬裝成女強人「司馬詠琴」的故事，不過一眾配角亦非常亮眼，當中甘草演員李子奇更將於今晚（第七集）激罕赤裸上身在貨倉與女同事親熱。

即睇李子奇的赤裸上身親熱戲：

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電時64歲李子奇由1986年開始加入演藝圈，多年以來出入亞視和TVB，尤其擅演西裝人士、毒辣經理、小人、算命高手等角色。直至2017年，李子奇完約離巢TVB，並與親子移居加拿大享受退休生活，不過李子奇亦未言完全放下幕前工作，除了有份參演美劇《Wu Assassins》（2019）之外，近日亦「復出」與Mall Mall Channel合作拍攝Vlog，分享出海釣魚的歎世界加國退休生活。只見李子奇即使淡出幕前，但身形依然保持咁Fit，而他標誌性的「二撇雞」造形亦35年不變，說話方式更非常風趣，經常爆出口頭禪「無人性」，其實他只是誇張地形容該事物的好，例如：「嗱睇吓嘢喇！無人性，睇吓，幾多條石斑魚，成桶呀」、「哇，釣到魚呀，係咪好大呀？無人性呀」，非常搞笑！

睇睇李子奇近況：

同場加映：先生貴性︱十大TVB經典鬼劇 《大鬧廣昌隆》最高收視達45點

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