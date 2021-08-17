台性感女神熊熊卓毓彤遇變態攝影師　揭「互惠合約」恐藏桃色陷阱

台灣「性感女神」熊熊（卓毓彤）日前在社交平台發文透露，看到有位自稱是攝影師的網友，對她留下一些變態噁心的話，讓她忍不住去查詢這位網友的社群，發現對方拍攝的作品偏色情，因此提醒大家要小心。
熊熊透露自己對酸民的留言一向都是刪除封鎖，而且經歷這麼多事情，對於各種批評也早已見怪不怪，但近來有位網友在攝影師黃天仁的粉絲團留下一些變態的文字，並且還Tag她，於是她連到這位網友的臉書帳號，發現到對方自稱是攝影師，互惠合作的方式寫著「要我有興趣的主題才能互惠」。
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不過熊熊覺得「是願意裸體才會互惠」，因為她發現這位網友的攝影作品偏色情，拍攝技巧也普普，而且還採取收費制度，因此她提醒女孩們，對於攝影師要慎選，建議最好找有工作室的，個人攝影有一定的風險，萬一發生事情可能就找不到對方的人影，也不要隨便簽約、單獨赴約，要時刻保護好自己，防人之心不可無。
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