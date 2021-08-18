MIRROR助母台收窄虧損　傳帶挈ViuTV兩大平台齊齊疫市出花紅？

電訊盈科 （008）於8月初公佈上半年業績， ViuTV 的 EBITDA （除税息折舊及攤銷前利潤） 虧損 4400 萬元，比較去年同期約 9500 萬元，錄得大幅減少，而上半年 ViuTV 的相關業務收入錄得 2.56 億，比上年上半年增近一倍，報告也有指明MIRROR能吸引廣告客戶。

有傳《調教你MIRROR》的節目冠名費高達200萬，MIRROR最紅成員姜濤、Anson Lo、Ian及Anson Kong等，出騷價更高達50萬一場，在社交媒體出一個post也要20萬。

MIRROR人氣強勁。（資料圖片）

MIRROR幫ViuTV收窄虧損近5000萬 傳四位鏡仔出一個騷要50萬

《香港01》近日收到消息，部分黃VIU(OTT平台)員工早於4月已收到公司發放的一次性花紅，數目為員工薪酬一半。近日有傳指，李澤楷有見ViuTV大幅收窄虧損，有意再次向ViuTV員工發放花紅，而金額亦為員工薪酬的一半。《香港01》已向ViuTV查詢消息，至今未獲回覆。

電訊盈科拓展主席李澤楷。（資料圖片）

點撃圖輯睇姜濤上半年至少接拍40廣告：

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呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（AK）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）於2021上半年保守估計接拍76廣告：