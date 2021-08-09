MIRROR幫ViuTV收窄虧損近5000萬　傳四位鏡仔出一個騷要50萬

撰文：黃梓恒
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MIRROR人氣強勁已是香港公認的事實，幾位特別紅的「鏡仔」更是接廣告接到手軟，早前《調教你MIRROR》的節目冠名費更有傳高達200萬，而最近電訊盈科 （008）公佈上半年業績， ViuTV 的 EBITDA （除税息折舊及攤銷前利潤） 虧損 4400 萬元，比較去年同期約 9500 萬元，錄得大幅減少，而上半年 ViuTV 的相關業務收入錄得 2.56 億，比上年上半年增近一倍，報告也有指明MIRROR能吸引廣告客戶。

MIRROR人氣真係好勁。（資料圖片）

有傳媒報道指，MIRROR現在雖然有不少廣告商向他們招手，但除了考慮金錢之外，也會考慮其品牌的形象，而有傳當中比較紅的鏡仔，如姜濤、Anson Lo、Ian及Anson Kong等，出騷價更高達50萬一場，在社交媒體出一個post也要20萬，認真誇張！報道更指因為MIRROR的出現，不少以往的廣告寵兒，都被迫要自降身價，但依然沒有太多工作。

點撃圖輯睇姜濤上半年至少接拍40廣告：

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呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（AK）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）於2021上半年保守估計接拍76廣告：

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