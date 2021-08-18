梁思浩狂數娛圈鬼故古裝街勁多怪事　陳錦鴻拍《蘭花刼》最恐怖

踏入農曆七月，相傳是鬼門關開的月份，種種傳說在坊間流傳。其實娛圈也有不少鬼故在流傳，日前梁思浩和羅芷君在YouTube頻道《梁思浩 / 世界鬼故事》做直播，大講TVB清水灣電視城的鬼故，全部發生在農曆七月，而鬼故是由一位以前在TVB做PA（助理編導）提供，現在他已是導演。



梁思浩分享娛圈流傳的鬼故。（YouTube影片截圖@梁思浩 / 世界鬼故事）

第一件事是關於林峯的，其實不少藝人也曾在節目中提過。原來是發生在PA身上，他更希望透過梁思浩向林峯說聲對不起。當日PA返工時覺得狀態不好，而且好凍。那天剛好林峯拍完幾場，中間休息一下才繼續拍，於是叫PA叫醒他。到林峯拍時，PA到男休息室叫他，卻發現什麼人也沒有，又拍手又在張望，都沒有人，以為林峯走了出去。最後有另一位男藝人表示林峯一直在休息室，而他也在休息室，最後一齊到休息室找到林峯。PA心想︰「咁我頭先入去嗰度係邊度嚟？」最後他們覺得可能PA是去了第二個空間，又或者是被「鬼揞眼」。

林峯的這個故事應該好多人聽過。（資料圖片）

另一件事涉及的藝人是鄭伊健，那個PA跟鄭伊健和其他工作人員一齊在古裝街打war game，他們更穿了迷彩衫和塗黑了面。他們一行8人，4個一組，之後有怪事發生，大家以為是鄭伊健整蠱人，最後發現並不是。事緣他們玩到差不多天黑，古裝街沒有街燈，打算數齊人就走人，鄭伊健負責數人，數到9個人，明明他們只得8個人。PA立即說︰「我哋細路仔唔識世界，得罪咗唔好意思。總之我哋想安全嚟安全走啫。我哋原有嘅人，行返上斜路，canteen等啦。」上到canteen，終於是8個人。

鄭伊健當年在古裝街玩war game，梁思浩指古裝街出名猛鬼。（資料圖片）

張家輝當年拍劇集《騙中傳奇》時亦有怪事發生。劇集同樣在古裝街拍，梁思浩PA朋友同樣在劇組，不過有一場戲，導演叫「Cut」，因為他聽到有口哨聲，以為是臨時演員做的，然後再拍，張家輝再講對白，又有口哨聲。他們發現聲音從後方傳出，於是導演叫PA去看看，PA雖然驚，但也要「頂硬上」，走到後面，發現什麼都沒有，他說︰「唔好玩嘢啦，拍埋呢場咋，收㗎啦，唔好玩啦，就算玩都玩個導演好啦！」繼續拍攝，情況卻一樣，於是導演只好叫收工，導演即晚就病了。

張家輝拍《騙中傳奇》時有怪事發生。（資料圖片）

最後一件事，是陳錦鴻拍《蘭花刼》時發生的。這件事發生在農曆七月十四，當天拍戲已不太順利，直到當晚拍到凌晨兩點，一向記性好的陳錦鴻卻像「有口難言」說不出話一樣，最後「夾硬」拍完收工。第二日，導演和PA重看昨晚的片段，發現片段中的人物只有畫面在動，卻沒有聲音沒有對白，但在前一晚拍戲時明明聽到有錄到對白，於是他們將聲音調高音量，再仔細聽，一聽，他們聽到有女聲在用普通話唱︰「我等着你回來……我等着你回來……」非常驚嚇！當時的監製唐基明決定整場戲不出街，也不補拍。梁思浩大讚唐基明是個好監製，因為一補拍可能演員就會有事，他不想演員有事。他又指TVB應該還有keep那條片段。

《蘭花刼》已經是2006年拍的劇集。（網上圖片）

陳錦鴻當年在農曆七月十四拍《蘭花刼》時發生怪事。（資料圖片）

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