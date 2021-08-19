Ian陳卓賢被路人偷拍感難受：數不清幾多次叫偷拍嘅人刪除啲相

陳卓賢對於被路人偷拍感到不快。（資料圖片)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨晚（17日）為音樂串流平台做直播時，他在留言區表示由於發生了一些事，令他唔係太想開口講嘢。Ian表示「我已經數不清我有幾多次係（喺）街叫偷拍我嘅人刪除佢地（哋）影嘅相。得到大家關注，可能係好事，但世界變成無左（咗）say hello打招呼，少左（咗）簡單嘅對話，少左（咗）話一齊影張相嘅request，好似9成時間都係得番偷拍，可能大多數人都會覺得公眾人物，係（喺）公眾地方，被偷拍係合理嘅事，但我相信有理性嘅朋友仔，我相信作為一個公眾人物，係有責任去分享正確價值觀。又或者簡單d（啲）講，我作為一個human being，分享緊我嘅感受比大家聽，我絕對唔好受。」

Ian做直播本身需要「開咪」，但他因心情不佳改為用文字直播。

Ian表示不時提醒自己要正面影響他人，但如今又在放負，為此感到抱歉，但同時亦慶幸身邊有疼鍚自己嘅「Hellosss」，他之後又補充表示公開講述自己被偷拍並非要追究，而係希望大家能夠明白「有時不為意，甚至有意嘅行意（為），係會令人好難受。」對於Ian因被偷拍而影響心情，唔少fans都感到十分氣憤，但亦有聽眾亦為「有人影好過無人認得你」，更勸Ian要學會睇開啲。而為怕 fans擔心，Ian在直播尾聲，用文字表示「i said i am okey」再加上一個笑喊emoji。

Ian同Amy Lo 都曾被路人偷拍。(資料圖片）

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