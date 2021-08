姜濤笑稱無懼成員貼黑圖反擊：大家唔會接受唔到最樣衰一面

MIRROR成員姜濤、王智德(Alton)與ERROR成員阿Dee(何啟華)今午一齊在尖沙咀出席活,三子未出場前,現場不斷有fans大叫「支持一哥何啟華」、「姜濤」、「王智德」。

活動上,三人玩遊戲時,以粉絲的尖叫聲分貝分出勝負,雖然今日現場姜糖人數最多,但最後竟然由阿Dee勝出,連他自己也感到一點意外。訪問時,阿Dee笑指自己屬於通殺類型,任何年齡層的粉絲都有。「其實都有啲三、四歲,之前成日喺啲屋村樓下見到啲細路大叫 「不死鳥」然後怒奔,我都唔知好事定壞事。

提到MIRROR早前紅到登上《紐約時報》,姜濤直認十分開心,亦希望不會辜負大家對他們的期望,問他MIRROR是否算成功衝出亞洲,他說:「衝出亞洲真係唔敢講,但呢個一直係我哋目標,所以都希望朝呢個目標進發。」而Alton則補充:「其實好surprise,有時都諗點解隔咁遠都知道我哋存在,都驚我哋其實係未未ready 去咁遠,不過盡做啦。」他又表示文章指他們為港人帶來快樂,但其實大家亦為MIRROR帶來快樂。

《紐約時報》以「This Boy Band Is the Joy That Hong Kong Needs Right Now」為題,探討MIRROR紅爆香港的原因。