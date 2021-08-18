姜濤笑稱無懼成員貼黑圖反擊：大家唔會接受唔到最樣衰一面

姜濤與Alton、阿Dee一齊出席活動。（梁碧玲攝）

MIRROR成員姜濤、王智德（Alton）與ERROR成員阿Dee（何啟華）今午一齊在尖沙咀出席活，三子未出場前，現場不斷有fans大叫「支持一哥何啟華」、「姜濤」、「王智德」。

姜濤同粉絲一齊玩遊戲大派心心。（梁碧玲攝）

活動上，三人玩遊戲時，以粉絲的尖叫聲分貝分出勝負，雖然今日現場姜糖人數最多，但最後竟然由阿Dee勝出，連他自己也感到一點意外。訪問時，阿Dee笑指自己屬於通殺類型，任何年齡層的粉絲都有。「其實都有啲三、四歲，之前成日喺啲屋村樓下見到啲細路大叫 「不死鳥」然後怒奔，我都唔知好事定壞事。

對於自己生日在尖沙咀打卡時被警察截查，阿Dee並未感到掃興：「都係祝福嚟嘅，我接受唔同類型嘅人嘅祝福。」（梁碧玲攝）

提到MIRROR早前紅到登上《紐約時報》，姜濤直認十分開心，亦希望不會辜負大家對他們的期望，問他MIRROR是否算成功衝出亞洲，他說：「衝出亞洲真係唔敢講，但呢個一直係我哋目標，所以都希望朝呢個目標進發。」而Alton則補充：「其實好surprise，有時都諗點解隔咁遠都知道我哋存在，都驚我哋其實係未未ready 去咁遠，不過盡做啦。」他又表示文章指他們為港人帶來快樂，但其實大家亦為MIRROR帶來快樂。

《紐約時報》以「This Boy Band Is the Joy That Hong Kong Needs Right Now」為題，探討MIRROR紅爆香港的原因。

黑圖事件令姜濤被發現原來一直串錯成員呂爵安（Edan）的英文名 ，他說：「我係一早知串錯，但懶得改，但而家改番。」（梁碧玲攝）

另外、提到日前由因上載Anson Lo的黑圖而差點引起反擊戰，問到會否擔心自己的黑圖隨時被公開，姜濤表示：「 其實無所謂，比大家見到樣衰一面，咁大家就唔會接受唔到最樣衰一面。都希望以後可以無偶包，而家都有啲，所以唔好po住。」

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