七救星︱七仙羽特別受𡃁模歡迎　人脈甚廣同翁靜晶做慈善

風水師七仙羽（七師傅）近期爆紅，近來又再下一城主持ViuTV節目《七救星》，不少觀眾大讚爆笑。節目中的七師傅雖然說話「無厘頭」，不過就相當「識講嘢」，難怪連林作的媽媽王莉妮都想她做媳婦，可見師傅威力強勁。



七師傅近來知名度大增，ViuTV更為她開了《七救星》，請她做主持。（電視截圖）

七仙羽的履歷一樣豐富，除了是CASH香港作曲家及作詞家協會會員，畢業後又曾留學歐美，大學主修新聞系，碩士主修商業管理，曾在台灣TVBS新聞部做了一年多記者，返港後任職過多本美容、財經、健康雜誌，同時幫人看風水面相，撰寫風水專欄，後來索性辭去記者工作，全職投身風水師行業。有着以往的經歷，加上現在經常跟藝人打交道，七師傅可以說是相識滿天下。

七師傅幫林作和裕美的家看風水。（Facebook圖片@七仙羽）

七師傅不時在社交平台大曬跟藝人的合照，除了有一班ViuTV的藝人ERROR和MIRROR等等外，據知她跟翁靜晶也有交情，二人會合作籌錢做慈善。而例如黃榕、湯沛宜（ToTo）和馬俊怡（Rose Ma）等都是她的客人，早前郭奕芯（Ashina）又成為了她的徒弟，看來她特別受𡃁模歡迎。七師傅曾透露不少名媛、港姐都找過她幫忙。早前，七師傅出席活動時跟汪明荃（阿姐）同場，連阿姐都讚她「是好紅的風水師！」而有一位知名富二代兼關智斌（Kenny）好朋友潘家鏗（Edwin）原來也頻頻出現在七師傅的IG和Facebook，Edwin跟師傅經常相聚食飯，甚有交情，師傅更指Edwin是年輕單身富豪，靚仔筍盤都是她的好友，師傅果然是人脈甚廣！

點擊下圖看看七師傅與誰有交情和其他照片︰

+ 26

同場加映︰七救星 | 細數七師傅7件趣事 嫌林作賺一億太少真名冇人知

七救星 | 細數七師傅7件趣事 嫌林作賺一億太少真名冇人知

盤點七師傅七件事：

+ 15

同場加映︰細數入行4年內就做女一的藝人 原來好多位都係天生主角命！

細數入行4年內就做女一的藝人 原來好多位都係天生主角命！