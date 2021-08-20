Albee范乙霏自揭愛裸睡　卻意外被男友兄撞見全裸　下場超尷尬

長相甜美、身材姣好的台灣性感女星Albee（范乙霏），最近在節目《今晚開讚吧》透露曾在男友家全裸被男友哥哥撞見，嚇得她趕緊衝回房間！



Albee說她習慣在家全裸，感覺輕鬆自在，包括在男友家也一樣，會在男友面前全裸，某次她在男友家一樣裸睡，凌晨時因尿急醒來，就裸體去廁所，回房時近視的她隱約看到鋼琴旁有一頂著宛如花媽髮型的物體，她仔細一看，竟是男友的哥哥，兩人還對看了一下，嚇得她尖叫逃回房間。

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原來是男友哥哥因萬聖節扮成邱比特，正在找道具，沒想到竟撞見全裸的Albee上完廁所正要回房。Albee在節目中分享這段經驗，不過也笑說因為男友哥哥也近視，應該看不太清楚，驚嚇過後又覺得是個好笑的經驗。

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