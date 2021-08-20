韓女團25歲成員被爆出道前已是人妻　老公提離婚控疑似出軌

韓國女團Black Swan於2020年10月出道時，因有首位來自非洲的黑人成員而成為焦點。可惜不足一個月，25歲成員惠美就被爆疑詐騙男粉絲5千萬韓元（約35萬港元），同年11月7日完成合約離開公司，組合隨即活動中斷。



雖然惠美已再沒有參與演藝活動，但隨着她近日被丈夫A男提出離婚訴訟，令其人妻身分曝光。根據報道指，A因長年受到惠美的言語暴力，加上惠美疑與其他男性出軌，因而向法院提出離婚。A透露二人於2020年4月認識，當時惠美與男子B因債務問題鬧不和，從B男家搬走後與A同居，兩人於6月就決定結婚。可是未夠一年，夫婦感情降溫外，惠美更開始批評他沒有錢、能力不如前男友等。

惠美被爆疑似出軌外，出道前更已是人妻。（Twitter/@hyemeees）

A男與惠美於今年4月正式分居，可是在協議離婚過程中，A發現惠美疑似已與C男同居，有出軌之嫌。對於出軌的爆料，惠美有親自回應韓國傳媒表示：「A男過於執着，甚至會監視我的手機，他更曾拿着刀強迫我發生性關係。」不過A男則反駁表示沒有強迫惠美發生性關係，當時雙方也同樣拿着刀。惠美自出道以來爭議不斷，即使退團後的負面新聞也沒有停過。

惠美曾擔任雜誌《MAXIM》模特兒，擁嬌人好身材。（MAXIM）

Black Swan因首位非藉韓星出道而成焦點，可惜活動一個月就未有再現身。（網上圖片）

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