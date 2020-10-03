史上首位韓團黑人偶像出現了！　25歲Black Swan非洲成員獲讚最靚

K-pop享全球高人氣，近年吸引世界各地的年青人到韓國追夢，因此韓團中不乏來自日本、內地及香港等地的偶像出道，例如GOT7的王嘉爾Jackson及CLC的莊錠欣Elkie等。最近K-pop終於有首位來自非洲的黑人成員準備出道，因而令組合Black Swan成為焦點。

Black Swan由三位韓國人，一位比利時籍以及一位巴西、日本混血兒組成，其中三人都曾是性感女團RANIA成員，預計將於今年正式出道，當中來自西非國家塞內加爾的25歲Fatou則因黑人外表而成為話題。Fatou在組合擔任主Rapper及形象的重要位置，懂得英、韓、法、德及荷蘭語五國語言，到韓國做練習生前曾擔任模特兒，給人一種Barbie公仔的混血感覺。

Black Swan將於今年出道，其中三人都曾是女團RANIA成員。（網上圖片）

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Fatou曝光後馬上獲得不少大眾關注，雖然膚色不同，但韓國網友都非常歡迎她出道，大讚她最漂亮外，亦表示Black Swan的風格與Fatou非常適合。Black Swan雖然未正式出道，但8月她們已獲邀到平昌進行公演。仍是新人的Fatou氣場完全不輸隊友外，Rap的部分更是震撼觀眾，大家都表示更期待Black Swan正式出道後的亮眼表現。

Fatou是韓國史上首位非洲黑人女團成員。（網上圖片）

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