潘梓鋒爭女打交案傳出新版本　被指暗交《三日兩夜》女主持

《東張西望》主持潘梓鋒（Bryan）涉嫌與圈外女友的前度發生肢體碰撞而被捕，無綫助理總經理樂易玲表示已暫停潘梓鋒的所有工作，並透露事件已進入司法程序。雖然當時人至今仍未有任何回應，不過事件愈演愈烈，繼日前有讀者爆料指Bryan其實已婚並育有一女，事發當日他是與老婆的前度發生肢體碰撞。不過今日（21日）又傳出另一版本，有指Bryan暗中與《三日兩夜》女主持拍拖，更與女主持的男友人發生衝突，而這位男友人同樣是TVB藝人。



《東張西望》主持潘梓鋒涉嫌與圈外女友的前度發生肢體碰撞而被捕，無綫助理總經理樂易玲表示已暫停潘梓鋒的所有工作。（IG圖片）

有傳Bryan與《三日兩夜》女主持吳紫韻（Purple）秘密拍拖，事發當日，Purple相約了男友人到家中吃飯。Bryan去到Purple家時誤以為女方有外遇，一怒之下出手打人，後來Bryan得知是一場誤會便向對方道歉，男友人最終選擇報警求助。據知情人士透露，這名男友人是《愛．回家之開心速遞》其中一名男演員，曾經亦同潘梓鋒在拳館一同練習，而剛好《開心速遞》飾演「賈明昇」的鄒兆霆，他於上月的《明星運動會》亦曾與Bryan一同出戰拳擊賽，在電視城就傳出被打的就是鄒兆霆。

據知情人士透露，這名男友人是在《愛．回家之開心速遞》飾演「賈明昇」的鄒兆霆，他於上月的《明星運動會》亦曾與Bryan一同出戰拳擊賽。（IG圖片）

吳紫韻Purple接受《香港01》訪問時否認有關傳聞，並澄清與Bryan只是同事關係：「冇依件事。（同潘梓鋒關係點？）公司同事。（潘梓鋒有冇去你屋企或者有咩衝突？）唔清楚，冇，冇。（同佢私下關係點？）都係公司聚會先會見到。（潘梓鋒件事有冇留意？）報紙出咗咪知道。（有冇因為呢件事搵過佢？）冇呀，我哋冇聯絡㗎喇。唔好意思，我而家喺公司做緊嘢，唔該晒。」

有傳Bryan與《三日兩夜》女主持吳紫韻秘密拍拖。（IG/ @ngpurple）

據知情人士透露，這名男友人是在《愛．回家之開心速遞》飾演「賈明昇」的鄒兆霆。（IG/chow.st）

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