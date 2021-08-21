Penthouse 3︱金素妍殺柳真影片被公開　經歷超慘下場生死未卜

韓國人氣狗血劇《The Penthouse 3》（頂樓3）昨天（20日）播出第11集，隨着劇集即將大結局，收視又再有回升。昨晚播出的第一集中，金素妍殺害柳真的真相不但被公開，她更似乎遭受到報應，暫時生死未卜。



金素妍殺死柳真的真相被公開。（黃Viu煲劇平台截圖）

金素妍被申恩慶打迷暈針後帶走。（黃Viu煲劇平台截圖）

第11集主要集中在李智雅和朴殷碩，如何聯手對付金素妍上。金素妍殺死柳真真相被公開後，她堅持要參加「清雅集團」會長就職儀式，但途中被申恩慶打迷暈針後帶走。金素妍醒來時已被李智雅綁在手術台上，見到她依舊否認殺死柳真，李智雅只好恐嚇她女兒「恩星」都會獲得報應，更打針奪走金素妍作為聲樂家最重要的聲線。在反抗期間，金素妍撞翻了旁邊的腐蝕性液體，液體淋在她的腳上，對應她曾用熱水淋朴殷碩的腳，確認對方是否已死亡。

金素妍醒來時已被李智雅綁在手術台上。（黃Viu煲劇平台截圖）

腐蝕性液體淋在金素妍腳上。（黃Viu煲劇平台截圖）

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金素妍再次醒來後，發現自己已變成通緝犯外，更被高利貸追數，接受警方調查時，剛好「恩星」之前為她下的頭痛蘗出現作用，令金素妍失去部分記憶。心急想找女兒的金素妍見到柳真女兒「羅娜」時，更是認錯人，要強行帶她離開。這時尹鐘焄及時到達，在救「羅娜」時兩人發生打鬥，尹鐘焄從樓梯跌倒，後腦撞上階梯流血不止；金素妍雖然及時拉住了吊燈，但體力不支從高處墮下後，吊燈隨即掉下擊中她的腹部，鮮血從口中噴出，生死未卜。

尹鐘焄從樓梯跌倒流血不止。（黃Viu煲劇平台截圖）

金素妍更是被吊燈擊中，鮮血從口中噴出！（黃Viu煲劇平台截圖）

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