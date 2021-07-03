Penthouse 3︱再有人慘被賜死　真正兇手竟然不是嚴基俊？

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-07-03 14:45

韓國人氣狗血劇《The Penthouse 3》（頂樓3）昨晚（2日）播出第5集，收視維持17%左右。上集結尾中，柳真因揭發嚴基俊秘密後被追殺生死未卜，而今集柳真正式被賜死，但兇手竟然不是嚴基俊？

殺死柳真的真正兇手竟然不是嚴基俊。（黃Viu煲劇平台）

柳真沒有機會親口向李智雅說出親生骨肉的秘密。（黃Viu煲劇平台）

李智雅質問金素妍柳真去向。（黃Viu煲劇平台）

上集講到柳真目擊「恩星」被「陳粉紅」綁架後，與嚴基俊開展了一場激烈追撃戰。狠心的嚴基俊最後更用石頭按着油門，不理柳真用身體擋着車跌落崖。這時金素妍首先趕到救起女兒，但後來李智雅再到達時，已不見兩部車及柳真身影。心急的李智雅追問金素妍，但金素妍表示到達時只有「恩星」一人躺在地上，似乎有所隱瞞。

李智雅發現了柳真染血的高跟鞋。（黃Viu煲劇平台）

按圖睇李智雅如何質問金素妍柳真去向：

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柳真最後更被屈成是綁架「恩星」的兇手。（黃Viu煲劇平台）

朴浩山掘出柳真的屍體。（黃Viu煲劇平台）

朴浩山想報復嚴基俊，卻被反威脅。（黃Viu煲劇平台）

金素妍突然對柳真起了殺心！（黃Viu煲劇平台）

另一邊打算報復嚴基俊的朴浩山，不但被發現更反遭對方威脅。原來朴浩山把藏有6年前嚴基俊殺害「惠仁」生母證據的手機，放在「赫拉皇宮」的噴水池。由於被嚴基俊先一步發現，所以手機已消失，朴浩山掘出的變成了柳真的屍體。而柳真死亡的真相則在昨晚最後一部分公開，到達現場的金素妍救起女兒後，突然想起她與柳真自高中起的孽緣，於是殺心一起，把私家車轉成後倒，令柳真墜湖身亡。

按圖睇金素妍殺柳真的緊張一幕：