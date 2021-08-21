香港小姐2021｜宋宛穎名校生物化學畢業　澳姐媽媽力推參選圓夢

歷屆香港小姐之中，有不少都是來自演藝家庭，例如湯洛雯就是湯鎮業的姪女，丁子田則是甘草演員丁主惠的女兒等等。其實今屆《2021年香港小姐競選》中的8號宋宛穎（Sabina Mendos）的媽媽也是選美冠軍，1990年澳門小姐亞軍的文寶雪。



8號宋宛穎（Sabina Mendos）的媽媽也是選美冠軍。（葉志明攝）

宋宛穎接受《香港01》訪問時，表示對明天的準決賽充滿信心：「聽晚Semi-final，最緊要入到12強，我覺得絕對可以嘅。我希望係冠軍嘅，自己盡力啦，做好啲。」談到選美之後目標，她說自己對娛樂圈有興趣，打算在這一行發展：「我之前喺多倫多大學讀生物化學及人類生物學，係雙修嚟嘅。（要解剖？）係呀，我覺得係一個好好基礎畀我之後讀醫，繼續讀就可以去醫生嗰條路。」

8號宋宛穎（Sabina Mendos）有四分一葡國血統。（葉志明攝）

宋宛穎媽媽文寶雪，參選過1991年國際華裔小姐，即是袁詠儀（靚靚）的同屆。（網上圖片）

她直言選香港小姐也是讀醫以外其中一個夢想，而且更得到媽媽支持：「媽媽好支持，係佢強力推薦我嚟，因為港姐都係佢嘅夢想嚟㗎，同埋選港姐都係我計劃之中，所以就嚟咗啦。」她也透露，媽媽還會督促她的起居飲食：「我而家每一餐都要同佢匯報，食乜都要影張相問吓佢，見我有時間就會叫我去個PT（personal trainer，私人教練），差唔多好似我經理人咁。」

宋宛穎身材好fit。（葉志明攝）

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