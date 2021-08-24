熊黛林孖女K1開學讀星級國際學校　IB狀元搖籃學費每年12萬起

熊黛林與郭可頌育有一對孖女。（IG：@lynnx1010）

18年4月Lynn熊黛林為郭可盈弟弟郭可頌誕下一對孖女Kaylor與Lyvia，眨眼間已經準備上幼兒班（K1），早前曾傳出孖女將入讀「幼稚園哈佛」寶山幼稚園，8月23日Lynn上載孖女穿上校服的照片，眼利網友發現原來她們就讀的是另一間名校。

在姑奶郭可盈教路下，熊黛林努力培育一對孖女。（IG：@lynnx1010）

在姑奶郭可盈教路下，Lynn一早為孖女學習生涯籌謀，學前班（N班）已入讀名校銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園，但今年初傳出因為郭富城大女Chantelle亦就讀維多利亞同一分校，傳出Lynn為孖女轉到「幼稚園哈佛」寶山幼稚園。8月23日Lynn留言說：「孖寶終於開學了！好雞凍（激動）哦！希望你們可以一直這樣健康快樂的成長！」

8月23日熊黛林上載一對孖女穿上校服的照片。（IG：@lynnx1010）

一對小朋友穿上紅黑色校服相當搶眼，雖然Lynn已刻意遮蓋校名，但有眼利網友認出是位於香港黃竹坑的香港加拿大國際學校。此校是IB狀元搖籃，今屆誕生6名IB狀元，9人考獲44分，成為榜眼，另外有53人取得40分或以上佳績。該校吸引不少星二代就讀，除了李克勤兩個兒子外，林青霞的女兒邢愛林及邢言愛、張學友細女張瑤萱等都曾就讀。21至22年度K1學費為$115900，至Grade 12時每年達$205400，另外每年要交Capital Levy $36000，絕對是貴族級數學校。

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