香港小姐2021｜大熱陳聖瑜大批舊廣告出土　愈大愈靚女更識打扮

無綫在周日（22日）舉行了《2021香港小姐競選》準決賽的盛事，12強佳麗已順利誕生，不少大熱門都順利入圍，當中陳聖瑜（Yvette）可以說是從首輪面試至今，已是外界的關注對象，事關她外貌出眾，本身又是KOL，加上樣子酷似天方嫂方媛，故一直是網民的關注對象。而Yvette以前曾做過model的工作，故一批舊照和舊片亦連帶被翻出。



Yvette自參賽至今都是焦點焦麗之一。（資料圖片）

網民瘋傳一張是Yvette做model的照片，加上《香港01》曾收到讀者send相，相中的人皮膚較現在黝黑，妝容也不突出兼顯老，比較平凡，對比起Yvette的外表，現在明顯sharp醒好多。其實Yvette也拍過不少廣告，也拍過Dough-Boy feat.側田的《天空之城》MV，跟現在的她也分別不大，當然現時的她更會打扮。

Yvette在準決賽的狀態不錯。（梁碧玲攝）

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其實在準決賽前已曾傳出Yvette改造過的傳聞，尤其鼻子變化大，但她出席活動接受傳媒訪問時曾澄清過，堅決指自己沒有整過容，只是小時候與現在的樣子不同，同時她注重皮膚保養，有做過醫學美容。而Yvette亦提到她原名是叫陳詩琪，又有傳她人緣麻麻，但她亦曾否認過。

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