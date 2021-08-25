思家大戰｜李思捷自嘲「最乞人憎藝人銅獎」　 慘被Bob力數五宗罪

由李思捷主持及監製的《思家大戰》，即港版《Family Feud》，將於8月29日首播。節目首集嘉賓有林盛斌及朱凱婷，二人帶同家人及朋友亮相節目，合力爭奪每集接近五萬元獎金獎品！



整個遊戲形式相當簡單，製作組會事先準備一連串與生活息息相關的問題，然後抽樣跟100名市民做訪問，並會將民調答案根據得票票數排上排行榜，只有一票的答案因欠代表性將自動流失。參與遊戲嘉賓需搶答排行榜答案爭取分數，回答的民調答案排行越高，得到分數也越高；得分較高一隊方可參與「終極開口中」爭取獎金獎品。

李思捷唔介意玩自嘲。

由於遊戲抽取樣本過程既隨機又隨意，有可能是藝人，有可能是工作人員、亦有可能是路人甲，故歸納出來的民調答案經常不按牌章出牌，故此參與遊戲的嘉賓即使擁有非凡智力，亦未必勝出，可謂充滿變數！雖然遊戲答案經常出人意表，但可觀之處是所有問題顯淺易明且非常生活化，故節目十分適合茶餘飯後坐定定觀賞兼來場親友牙骹戰。

大家睇呢個答案，估唔估到條問題係咩呢？

首集遊戲過程峰迴路轉，原本一直遙遙領先的「林家園」，因為一個答案的閃失令優勢迅即轉移至朱凱婷隊，現場觀眾亦看得相當肉緊。首集節目的生活題亦相當貼地，分別有「即食麵配咩最好味？」、「咩嘢Size愈細愈冇用」以及「光頭嘅好處」等，雖然望落簡單，但無論嘉賓或現場觀眾均對排名榜答案R爆頭「答極唔中」，現場驚嘆聲此起彼落。

林盛斌呢隊好似玩得好開心喎。

而引起現場最大迴響的題目，絕對是「講出一個李思捷最乞人憎的地方」。縱然題目「主角」李思捷近在眼前，但林盛斌與朱凱婷依然淡定地力數思捷缺點，朱凱婷冷面指思捷衰「咸濕」，林盛斌則更誇張，以「寸！扮型！扮勁！成日黑人面！態度差！」五宗罪力數思捷，令思捷哭笑不得，並向林媽媽「投訴」：「你個仔仲寸呀！」至於朱凱婷亦全程玩得相當投入，尖叫連連，期間更忍不住大叫：「真係緊張過做奧運主持！」

問咗100個人，到底李思捷最乞人憎嘅地方係邊幾樣呢？聽現場工作人員講，答案都幾出人意表，你哋星期日晚自己慢慢睇。

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其餘9位藝人有人成功洗底，亦有人已離巢。