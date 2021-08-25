七仙羽化身「譚仔姐姐」激神似　靚仔Catry都封佢為女神！

風水師傅七仙羽（七師傅）憑一口流利「譚仔話」，抵死幽默的金句令人難忘，近期更憑《七救星》人氣急升，紅透娛樂圈，除了拍節目，接廣告亦接到手軟。早前，她夥拍ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》的雞檔太子爺李創偉（Catry）為米線店新產品拍廣告，更率先試食新食品「蒜椒雞腳筋」，Catry以「雞界KOL」身份，細說雞腳筋的誘人味道與食療功效。七師傅又分別以「金雞獨立」、「聞雞起舞」、「OH MY GOD」及「好味到O咀」等甫士拍攝，令身旁擔任試食專員的靚仔雞檔太子爺Catry也為她著迷，笑言要找七師傅當女友。



經常跟靚仔合作的七師傅今次跟Catry一齊拍廣告宣傳照。

七師傅說：「《七救星》播出一星期，反應好好，身邊好多朋友都鍾意，真係好多謝大家支持與愛戴，我也希望可以拍攝續集，繼續為大家增添歡樂。這次廣告特別擺出多款甫士，希望大家可以外賣，一邊品嚐新出小食及米線，一邊欣賞《七救星》，保證大家看得開心，吃得開心，一嚐好味到O嘴的小食。」

七師傅表演金雞獨立。

Catry則表示：「今次跟七師傅合作十分很開心，其實自七師傅第一次拍米線店廣告時，她的氣場與幽默，令我早已視她為心目中的女神，今次廣告中由她招待我，真是十分榮幸，完全感受到譚仔姐姐的愛啊！見到七師傅會很開心，又感受到無窮的愛，我找女朋友一定會找這一類型呢！」同時，七師傅知道她不少粉絲也是MIRROR和ERROR的粉絲，經常要應援要長期站立，腳仔痠痛。作為一位擁有中醫師資格和自然療法醫師資格的譚仔姐姐，七師傅更教大家拆解腳痛小貼士：「大家有空可以跟我多做『金雞獨立』和『聞雞起舞』等動作，可以放鬆肌肉，不用怕企到腳痛。」Catry 更補充多吃雞腳筋，可以以形補形。七師傅大表認同，更說：「多吃雞腳筋，不怕腳抽筋。大家要有好腳骨力，今次真是雞（機）不可失呀！」

+ 6

同場加映︰ViuTV一哥排名強尼竟唔係第一 姜濤外仲有邊位MIRROR成員有份？

+ 15

同場加映︰MIRROR接廣告接到手軟 細數被12子取代的廣告巨星都被換走？