傳曾志偉邀80後猛將打救幕後　成TVB節目質素漸趨內地化主因

曾志偉今年以無綫電視副總經理（綜藝、音樂製作及節目）身分回巢無綫後，進行了不少改革。有消息指，為了改善節目質素，有傳曾志偉特意找來內地後期製作公司「爆谷傳媒」的CEO莫文浩出手打救，力壓TVB經驗豐富的老臣子，亦是近期TVB節目質素逐漸內地化，被多次被批疑抄內地節目的主因。

港姐真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》其中有不少環節乍看下竟同內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》非常相似。（影片截圖）

《乘風破浪的姐姐》節目組為她們準備化妝台。（影片截圖）

+ 11

莫文浩到底何方神聖呢？會考1分的他，輾轉完成城大創意媒體學士課程，2009年畢業後正式投身電影圈，曾參與《刺陵》、《72家租客》、《志明與春嬌》、《中國合伙人》等電影的拍攝工作。之後，更開始為內地綜藝節目做後期製作，參與作品有《燃燒吧！少年》、《王牌對王牌》及《我們相愛吧》，2015年正式成立後期製作公司「爆谷傳媒」。近期的代表作有張艾嘉主持的《念念青春》和何超蓮有份的《這就是潮流》。

曾志偉對大多節目都親力親為！（葉志明攝）

人強馬壯！（Facebook照片）

莫文浩曾在曾志偉旗下公司工作，為不同電影做創作等前期準備。（資料圖片）

點撃下圖睇代表作，原本唔止綜藝節目：

+ 7

莫文浩曾接受《香港01》訪問時，直認內地機會比香港多：「內地很多製片級及導演級都是年輕人，機會真的比香港更多，情況就似當年港產片的黃金年代。」他剛入行就曾到曾志偉旗下公司由麥曦茵帶領的工作小組，為不同電影做前期準備，「簡單來說，就是度橋！」莫文浩更指有機會去大陸片場就去，去到就什麼東西都幫手做，「曾有一次我正在狼狽地高舉反光板，曾先生（曾志偉）行過，又見到我，都甚為驚奇。」由一個場務做起，到目前備受曾志偉重用，未知莫文浩是否真的能夠改變TVB。

莫文浩旱已與高層們相熟。(Facebook照片)