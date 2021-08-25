Ian新歌《搞不懂》粉絲豪花50萬應援　流動廣告車仲有Sogo大電視

人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）最近推出新歌《搞不懂》，親自作曲之餘亦為MV執導，令一眾「Hellosss」（Ian粉絲專稱）非常驚喜，而他們亦出心出力為偶像準備鋪天蓋地的新歌應援，除了有巴士站電子廣告屏幕、大廈外圍各大型電視廣告外，還有行勻香港、九龍，新界的流動廣告車，而最令粉絲興奮的是Ian將會出現在Sogo大電視，「Hellosss」可以展開瘋狂打卡之旅。



「Hellosss」出心出力為偶像準備鋪天蓋地的新歌應援。（IG/ @iancychan）

Ian官方歌迷會連日來在IG公開新歌《搞不懂》發布不足兩期星，在網上已有過140萬點擊，而粉絲亦準備了一系列的應援為偶像打氣，今日（25日）就來到「宣傳第8波—緣份遊戲」，Ian的應援會出現在巴士車背，看看「Hellosss」會否有緣遇上偶像。在眾多已推出的應援當中，為期一星期的流動廣告車最為盛大，官方歌迷會早前亦公開了行車日期和時間供粉絲打卡，一共七日遊走觀塘、旺角、荃灣、屯門、尖沙咀，銅鑼灣。去到8月27日，Ian就會出現在Sogo大電視上，不少「Hellosss」表示相當期待，亦直言：「我最期待的畫面出現了！」歌迷會會長接受《香港01》訪問時透露今次應援用了六位數，問到是六位數的頭還是尾，她說：「中間」。

點撃睇官方歌迷會準備的一系列的應援：

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