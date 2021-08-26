歐陽娜娜直播要買6蚊飛先有得睇　被網民譴責：改名叫6元娜娜吧

近年不少藝人都加入直播帶貨行列，不但吸引大批粉絲搶購，更狂送禮物，為直播藝人帶來非常可觀的收入。早前歐陽娜娜就參與了「抖音夏日歌會」線上直播演唱會，她在直播中翻唱了多首經典歌曲，一開播就吸引超過近5萬人觀看，但開播3分鐘後就出現要收費人民幣6元的畫面，觀眾要付費才可以繼續收看後續的內容，結果引來大批網民狠批她此舉不妥，掀起熱議！



歐陽娜娜日前開直播，但就要「買飛」才可以收看完整版。（影片截圖）

以往在抖音上的直播都以免費方式讓觀眾收看，但今次歐陽娜娜的直播可以試看三分鐘，之後就要「買飛」才可以繼續睇，不少網民都認為她這樣做類似強制消費，而且整場直播不但要收門票錢，還開啟了打賞功能，結果惹來網民譴責：「從來沒有見過這樣圈錢的」、「想錢想瘋了吧」、「人家劉德華連打賞都關了」、「改名叫6元娜娜好了」、「6元不如用來買可樂吧」。

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張惠妹的直播演唱會要收人民幣30元。（抖音截圖）

其實除了歐陽娜娜之外，「抖音夏日歌會」還邀請到張惠妹、魚丁糸、陳粒等參與，每一場都要付費才可以觀看完整版，收費更要人民幣30元（約36港元），有粉絲就認為歐陽娜娜今次的直播算是線上音樂會性質，是一種新的表演方式，要收錢是正常的，而且收費亦尚算合理，力撐偶像！