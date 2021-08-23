52歲邵傳勇孖老婆跳舞冇發福　轉戰上海開影視公司兼打造飲食王國

現年52歲的邵傳勇自從在2007年離開TVB後，轉往內地發展，近年定居上海的他甚少與香港觀眾見面，不過他亦有不時在社交平台分享近況。近日邵傳勇一連上載了多段短片，片中他與太太屠焱一起跳舞，兩公婆看起來狀態都不錯，雖然邵傳勇笑言自己已經是油膩大叔，但見他身形依然Keep得好好，完全沒有發福的跡象！



邵傳勇同太太屠焱一起跳舞，兩公婆看起來狀態都不錯！（影片截圖）

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在80年代入行的邵傳勇曾參演過不少劇集，當中他在《陀槍師姐》系列飾演歐志強（花灑），正氣形象深受觀眾喜愛。而他在劇集《金裝四大才子》中就飾演華府家丁張慈，與男主角張家輝有不少對手戲，搞笑演出令人留下深刻印象。

邵傳勇在《陀槍師姐》系列飾演歐志強（花灑）。（影片截圖）

雖然邵傳勇入行以來多數都是飾演配角，但其實他曾為大戶人家之子，太公是上海著名的裁縫師，上海第一棉紗廠曾由他們家族所擁有，邵傳勇的婆婆為30、40年代著名電影明星顧蘭君，可惜後來家道中落，由於爸爸無法繼續支付昂貴的學費，當時在英國讀書的邵傳勇被迫回流返港，並展開其演藝生涯。邵傳勇與邵逸夫為同一家族、同一太公，但不同房，雖然兩人是親戚關係，但邵傳勇在TVB發展多年從沒要求邵逸夫幫忙，而他多年來都默默耕耘，演好每一個角色。

重溫過往作品：

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邵傳勇在約滿TVB後，將工作重心轉移到上海，除了投資開影視公司之外，他更涉足飲食界，與好友呂頌賢一起開素食火鍋店，今年更開設了私房菜餐廳。而在感情方面，邵傳勇曾與黎芷珊拍拖，1998年他遇上嚴重車禍後險些變植物人，當時黎芷珊悉心照顧，幸好邵傳勇亦逐漸康復，可惜兩人最終在2000年分手收場。而邵傳勇轉往內地發展後認識了有「上海童姥」之稱的屠焱，雖然屠焱曾有過一段婚姻，還有一個女兒，但他就完全不介意，兩人在2012年結婚，人前人後都十分恩愛，邵傳勇對繼女亦視如己出，一家人非常幸福！

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