港姐2021｜學歷創近年高峰　「翻版楊采妮」梁凱晴學生相超有氣質

《2021香港小姐競選》經過上周日的準決賽後，12強佳麗誕生，包括：2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳，而決賽將於9月12日（星期日）隆重舉行。



香港小姐早已是普羅大眾心目中「美貌與智慧」象徵，今年12強佳麗中有三位擁有碩士學位，分別是王嘉慧（Cathy）、關楓馨（Fabienne）及梁凱晴（Carina），至於梁菁琳（Katerina）則持有雙重一級榮譽，學歷可謂近年最高峯。

之前被指家境富裕的Cathy，隨著驚人學歷曝光，加上談吐得體、動靜皆宜，熱門指數一直攀升！於名校聖保羅男女中學畢業的Cathy，透過英國公開試GCE AL中的5*成績考入倫敦大學學院（UCL）修讀著名學科心理學，並考獲一級榮譽及曾兩度殺入Dean's list（每個級別的學科排名Top 10學生），之後再於中文大學攻讀法律博士（Juris Doctor）。無論身處英國或香港，Cathy均被選中獲發獎學金，學習潛力不容置疑。對此Cathy謙稱自己只是宅女，直認以往確實花了不少時間學習，並會定立溫習時間表：「屋企人自細都緊張我讀書，攞99分會問：『你嗰分錯咗喺邊？』但我都多謝佢哋，因為咁我培養咗努力同盡心讀書嘅習慣，否則我可能好懶散。」

Cathy擁超強學歷，背後仲有「家具大王」支持。（IG/@cathy_kww）

王嘉慧的爸爸是「家具大王」王亞明。（IG@cathy_kww）

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Katerina以雙重一級榮譽於世界排名前50名的The University of Sydney畢業（澳洲悉尼大學），主攻Bachelor of Veterinary Science（BVSc）及Bachelor of Science（Veterinary）（BScVet）。Katerina透露完成四年BVSc課程後，專誠擱置原本學科，並轉至BScVet作了為期一年與雀鳥胃部真菌感染有關的學術研究，之後再重返原本學科進行實習。Katerina補充指雖然她喜愛所有動物，但卻對雀鳥有情意結，除因與雀鳥有過很多珍貴回憶，亦因有感雀鳥能獲得的資源並不足夠：「我養過一隻雀仔病咗，嗰時香港得一個雀仔專科醫生，我哋Book唔到時間，但因為雀仔一病會好快走下坡，所以我好記得當時係好無助。點解因為佢係雀仔，就冇咁多資源呢？」

Katerina大方分享讀書時的素顏照片，當年已是獸醫學學生的她，望落像是小朋友般，稚氣十足。

另外兩位學霸均為大熱門，Fabienne先在英國University of Southampton（世界排名前80、英國教育專科排名最Top）攻讀教育系（英國教育排名最top），再於倫敦大學學院（UCL）修讀Master of Arts in Sociology of Childhood and Children’s Rights。至於Carina則在英國薩里大學（University of Surrey）修讀Bachelor of Science的International Hospitality Management，薩里大學的酒店管理學專業在QS2020世界大學學科排名中被評為世界第8。Carina之後在香港城市大學修讀Master of Science in Marketing，專攻市場管理範疇相關的數據分析研究。Carina笑言大學教授原本建議她繼續升讀博士課程，但因她想趁年青嘗試其他方面發展，故毅然選擇了參加香港小姐。

Carina在英國薩里大學修讀學府馳名的酒店管理學專業。