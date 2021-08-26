朴有天捲約粉絲性交桃色醜聞後　經理人再爆曾在澳門菲律賓豪賭

韓團JYJ前成員朴有天近年醜聞不斷，繼吸毒後，他早前更捲入疑似約粉絲發生二對一性關係的桃色醜聞，亦被前公司Recielo大爆他私下簽雙重合約，因而鬧上法庭。與朴有天合作12年的經理人昨天（25日）再向傳媒爆料指，朴有天原來是慣性賭徒，將有可能面臨起訴。



朴有天與前公司Recielo自退出東方神起後就合作，至今已經12年。可是朴有天早前向日本傳媒爆料公司代表A涉嫌非法貪污後，A不滿被背叛，揭發出朴有天私自簽下雙重合約，因而雙方鬧上法庭。昨日A向韓國傳媒加碼爆料指，朴有天有慣性賭博習慣，曾於澳門進行巨款賭博，錢輸光後更打算到菲律賓繼續賭。A表示手上有賭博證據，之後打算交到相關部門作調查之用。

朴有天被前經理人大爆有慣性賭博習慣。（網上圖片）

根據韓國法例，韓國國民以增加資產為目的參與任何賭博活動，或有慣性賭博習慣都會有機會觸犯「慣性賭博法」。即使是海外合法賭場，賭博金額過高的話，參與者有可能會被控「外匯交易法」，如前BIGBANG勝利及前YG娛樂老闆梁鉉錫等。朴有天近日爆出多單醜聞，他本人於24日曾在日本粉絲俱樂部曾發文否認簽雙重合約及與粉絲約炮。

朴有天或有可能會面臨起訴。（網上圖片）

朴有天被爆要求與粉絲發生性關係 網民怒批死性不改

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