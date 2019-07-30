【朴有天案】打甩強姦嫌疑後　被爆調查性侵案期間款待警察

韓國男團JYJ前成員朴有天吸食和購買毒品案本月2日宣判，朴有天被判監10個月，緩刑兩年，而一同吸毒的前未婚妻黃荷娜亦於19日被判監1年，緩刑2年。外界原以為朴有天案已告一段落，但今日（30/7）韓國傳媒翻舊帳，2016年朴有天被爆性暴力案時，朴有天曾邀請警察到家中共進晚餐和喝酒，有勾結警察之嫌，首爾地方警察廳正對上述嫌疑進行調查。

朴有天和前未婚妻黃荷娜吸毒案先後被判緩刑，但朴有天性侵案卻被翻舊帳。（視覺中國）

朴有天2016年6月涉嫌於首爾江南區娛樂場所和自己寓所，對女性施以性暴力，因而被4名女性起訴。首爾江南警察署成立12人調查專門小組，認爲朴有天沒有對該4名女性強制發生關係，案件以性交易和詐騙嫌疑移送檢察機關。事後朴有天反告其中兩名女性誣告和恐嚇，警方調查後確定有關嫌疑，將案件移交給了檢察機關同時，建議檢察方起訴有關女性。

隨着朴有天款待警察事件曝光，加上今年警察組織超過160人調查勝利案仍無功而還，民眾質疑警察辦事欠缺能力，又認為警察收受利益而怠於調查，因而再一次激起對警察的怒火。

朴有天2016年被爆性侵案，他被指在家中款待調查警察，最終警方指朴有天沒有強姦涉事女性。（視覺中國）

首爾地方警察廳正對朴有天款待警察嫌疑進行調查。（視覺中國）

朴有天吸毒案審判日新聞圖