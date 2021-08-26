七公主｜陳瀅素顏拍劇好大犧牲　呻唔公平︰個個都set晒頭化晒妝

無綫劇集《七公主》是由黃翠如、林夏薇、高海寧、江嘉敏、陳瀅及鄺潔楹主演，是以女性為主導的劇集。為配合角色人物設定，陳瀅（Jeannie）在劇中，大部分時間都素顏上陣，對演員來說，非常大犧牲。日前，Jeannie在由阮兆祥、天欣和朱菁主持的電台節目《1圈圈》中，大談素顏拍劇的心情，直言連playback也不敢看！



作為藝人，Jeannie平時都化好妝示人。（IG@missjni）

Jeannie在劇中演Moon，是一個由內地來港生活「苦女」，生活並不如意，所以講到拍劇時的感覺，她直言︰「好苦！個過程我唔覺得係開心或者enjoy。呢套劇係我最唔enjoy㗎。」她形容角色是一個充滿負能量的人。而外在方面，監製陳維冠（Joe）就堅持要她素顏，她大呻︰「Joe又唔畀我化妝，又唔畀我洗頭。佢唯一要我化妝嗰一日，佢問我『係咪真係冇化妝』，我話『Joe，你攞張紙巾抺吓塊面，我真係冇化妝！』佢抺一抺，真係冇妝喎，（Joe話）『搞唔掂，你眼圈唔夠大，幫我畫深啲。』我話『Sxxt！你真係要咁做？』」對方還嫌她不夠憔悴。

Jeannie上節目大談拍《七公主》的心路歷程。（YouTube影片截圖）

Jeannie又說︰「我始終係一個女仔啊嘛！而家見慣人係某一個樣㗎嘛大佬！」所以她在鏡頭前也感到沒自信，而且劇中有其他女藝人，其他人都化好妝，只有她素顏，的確好顯眼，她說︰「仲有7個唔同嘅其他女仔，個個都係set晒頭，化晒妝，咁我就企喺側邊……所以我想講呢套劇我從來冇睇過playback！我一張相都冇影過！」 她相信Joe在找演員時，特意希望角色能為演員帶來突破，她笑言Joe可能覺得︰「陳瀅，我要你好樣衰！」連監製都常常懷疑她有否化了偽素顏妝拍劇，事實上她真的沒有。不過事前真的有護膚，但由於當時剛隔離完，身形的確特別漲。

Jeannie為劇集作出犧牲！（YouTube影片截圖）

除了素顏，Jeannie又大爆Joe「連頭都唔畀洗」，要有點𥹉，但原來卻「開正佢嗰瓣」，事關Jeannie不喜歡洗頭在公司「出晒名」，有時入化妝間，髮型師也不想幫她set頭，她試過拍《黃金有罪》時，足足一星期沒洗頭，原來她是因為不喜歡吹頭。

睇《七公主》探班花絮︰

+ 48

睇埋Jeannie其他靚相︰