黃偉文為林家謙《難道喜歡處女座》解畫　洩露下首歌講呢個星座？

林家謙推出個人新曲《難道喜歡處女座》，再掀起星座歌曲熱潮，最搞笑是詞人黃偉文（Wyman）出po時，也只以「曲 / 編 / 監：A Virgo 詞： A Gemini」來形容，連全名也沒有打。歌曲除了引起處女座樂迷的共鳴外，也令其他星座的樂迷強烈要求推出其他星座的歌。而「情願似白羊 似摩羯座」一句更引起網民的不滿？引來Wyman親身解畫！



林家謙每次出新歌都令一眾樂迷感期待。（IG@terencelam0903）

Wyman日前在IG發文，除了想問問一班處女座人士的意見外，又解釋為什麼一直沒有「拍心口」寫「星座系列」的原因，就是︰「擔心寫咗出嚟，唔似嗰個星座，唔似就無謂嘥大家時間啦，更加唔想比嗰個星座嘅人閙：車，都唔似嘅！你一個「外座人」點會明我哋吖！」有網民就留言反映意見說︰「最唔似就係我哋唔會『情願似白羊 似摩羯座』。」引來Wyman真身回覆道︰「晦氣說話，唔係真心㗎 #其實想表現處女嘅毒舌 #寫咗咁多處女嘅方方面面而唔提佢哋嘅毒舌 #留咗手㗎啦 #係愛嚟㗎」。

林家謙今次甚至以「A Virgo」做署名，非常搞笑。（資料圖片）

另外，網民在留言區紛紛請求Wyman寫自己的星座，當中一個comment更被他放在story「貼堂」，網民希望他寫一首《來生不做巨蟹座》，最後他表示︰「好，我去問吓巨蟹們，如果寫《來生不做巨蟹座》反唔反枱！」加上以前的《無人知道雙子座》，難道「七字星座歌系列」真的有機成事？

點擊看《難道喜歡處女座》歌詞和網民留言︰

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