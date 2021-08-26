馬浚偉榮升校長傳授多年演技　2021年TVB藝訓班靚女逐個睇

馬浚偉受邀回巢出任藝員訓練班「校長」一職，早前TVB更為訓練班舉行公開招募，吸引近二千報名入讀，最後15男11女獲準入讀2021年TVB藝員訓練班，可以跟着馬浚偉學習演技、表演方面的知識。



馬浚偉榮升TVB藝訓班校長。（IG@ma_chun_wai）

入讀今屆TVB藝員訓練班有，湯之欣、冼子筠、曾文心、黃翠瑩、劉芷玲、孫衣文、曹銦玲、吳洛汶、簡思恩、劉倬昕、胡敏芝、陳煒迪、宋懿芳、黎瑞業、鍾肯盛、周百恩、吳兆麟、布樂文、葉衍佑、林家樂、區俊賢、黃一鳴、蔡景行、郭海楓、葉進康和蔡子聰26位學員，大部份都是幕前新人。

好多人！（IG@ma_chun_wai）

其中簡思恩、吳洛汶和劉倬昕可算是有較多幕前演出的學員，簡思恩曾參演過網劇《異數者》演出以及推出過健身書，空姐出身的吳洛汶則曾參加過《衝上雲霄大選》，劉倬昕亦參加過《On Air KOL2021》比賽並贏得「年度我最Like KOL」獎項，劉芷玲亦參演過《失憶24小時》、《收規華 》和《與諜同謀》三部劇集，也曾是家燕媽媽旗下少女組合「Honey Bees」成員之一，除此之外，湯之欣和曹銦玲等人外形也十分亮眼，將來的表現令人期待。

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