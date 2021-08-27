The Road：1的悲劇︱金惠恩呼吸困難忘詞　池珍熙專業迅速執生

由池珍熙、尹世雅和金惠恩主演的韓劇《The Road：1的悲劇》本月初開播，香港劇迷也能通過myTV Super同步追看。劇集自開播以來憑燒腦的綁架案劇情，深深吸引住一班忠實觀眾，這次就邀請了劇中三位主角，分享一下拍劇的趣事。



《The Road：1的悲劇》燒腦的綁架案劇情大受劇迷喜愛。（劇照）

劇中三位主角都是實力演技派，被問到收到劇本時的反應，池珍熙首先大讚劇情相當有趣，不知不覺間就看完一整集。池珍熙坦言覺得角色與自己相當不同，所以曾考慮接拍與否，但與導演見面後，導演表示樂意與他一同發掘池珍熙全新的一面，因而接受了邀請；比起劇本，尹世雅和金惠恩則表示對劇組及合作演員的信任度最重要，讓她們更有信心的選擇《The Road：1的悲劇》這部劇。

為了更能演繹出角色的精髓，三位主角都開拍前做足功課。 （tvN）

拍攝期間，三位主角也大讚片場氣氛非常好，不過池珍熙就坦言：「最近拍攝變得相當困難，以前我們能討論很多東西，氣氛也十分輕鬆，但現在卻有很多限制。由於有工作52小時的限制，所以我們只能集中在拍攝上，但見到大家都非常用心，覺得十分開心。」而金惠恩分享拍攝期間池珍熙的專業及好事，她講到二人拍攝一場爭執戲時，自己因一時激動而呼吸困難，當下更是腦袋一遍空白。正當金惠恩苦惱忘記台詞時，池珍熙迅速執生，鼓勵她重新記起對白繼續拍攝，大讚池珍熙充滿經驗，亦好好帶領了拍攝。

三位主角大讚劇本有趣外，他們之間的合作亦無間。（tvN）

被問到之後想挑戰的角色時，池珍熙興奮表示期待嘗試拍喜劇，更自誇必定會成為大熱作品。見到他信心十足，旁邊的兩位女主角都非常捧場，尹世雅更大爆池珍熙私下十分喜歡開玩笑；《The Road：1的悲劇》改編自日本推理小說《一的悲劇》，圍繞着韓國最上流1%的社會，並由一宗私生子綁架撕票案開始，追溯出兩個家庭間的真相，逢星期四、五於myTV Super播出。

香港劇迷也能在myTV Super緊貼韓國播出。（tvN）

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