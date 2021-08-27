曾志偉出席TVB業績報告會　有興趣參考Viu：咁平拍節目都有人睇?

曾志偉上場後，對大多節目都親力親為！（葉志明攝）

今年初TVB高層人事大變動，曾志偉及王祖藍空降成為高層，眨眼已經半年，曾志偉8月26日首次以副總經理（綜藝、音樂製作及節目）身份，出席電視廣播（0511）上半年業績報告會，志偉自評上任後「50分啦」。

TVB一眾高層出席記者會，講解公司業務最新發展。（廖雁雄攝）

根據業績電視廣播（0511）收入微升2％至近12.5億，廣告收入增加31％，但係上半年仍然出現虧損2億8400萬元。對比上年同期蝕2億9300萬元，即志偉上任後蝕少900萬。業績公布提到上半年「成功打造多個受歡迎綜藝節目」，仲話「《好聲好戲》及《識貨》亦在平日較晚的黃金時段錄得不俗的收視」。亦有不少篇幅提及《聲夢傳奇》，形容「在比賽期間全城矚目，吸引了一批年輕觀眾群收看」、「節目結束後仍有大批觀眾追蹤其社交媒體動態」。

《聲夢傳奇》一班學員吸納了大批粉絲。（資料圖片）

對於友台ViuTV節目影響力席捲香港，TVB會否參考其節目製作，曾志偉回應指，TVB一直以普羅家庭觀眾的對象為主，由八個月至88歲都是目標觀眾，節目題材不宜太偏鋒，強調「都係果句，唔好教壞細路」。志偉笑言最有興趣是參考對方「點樣可以咁平拍節目都會有人睇。」坦言香港小姐競選、及《星夢》系列，需要投放不少金錢添置新器材、燈光及建舞台做大製作。志偉透露未來有意由「一至五」橫線節目播放，改為「一至三/四至五」的直線播放。