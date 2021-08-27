陳志雲稱無綫似變成舊ATV：請多100個曾志偉都係冇用

陳志雲雖然已離開TVB，但一直十分關注舊東家的發展。（資料圖片）

陳志雲自離巢之後，不時都會評論舊東家，近日他接受商台節目《我俾子君焫着了》訪問時，直言「而家嘅TVB好似變咗以前嘅ATV，我諗係同佢嘅品牌效應、負面效應有關。」之後他又提到2012年選擇離開TVB，係因為知道TVB的情況會下滑：「唔係我要放棄呢隻沉緊嘅船，而係我見到新媒體嘅興起，所以我係想離開去學新媒體嘅嘢。當時我見到佢有咁嘅走勢，但佢未必一定會下滑，如果佢轉得夠快，動作轉得夠大，咁可能唔需要走條咁嘅路。」

TVB處理劇集、節目的手法、方向一成不變，陳志雲大讚美劇《好醫生》（The Good Doctor）無論是題材或包裝都十分成功。（IG@thegooddoctorabc）

陳志雲表示在他主政的年代時，隻船仲未沉：「我冇份搞到隻船開始沉，哈哈！以前海外市場，你做嘅嘢by product係唔需要成本，已經賺到錢，但而家海外市場已經唔係咁，大家開始自己製作節目，大家會喺新媒體入面睇節目，你就見到市場對你嘅依賴減低。」他又指TVB由於太過依賴自家製作，所以難免會工廠式，好難跳出框框，陳自雲更指其實全世界的劇集題材都差不多，但最重要係識得包裝同加入新元素。「老實講，TVB唔係個個節目都做得咁差，有啲都係唔錯，只係大家離棄咗佢，我曾經講過就算請多100個曾志偉，請多100個叻過曾志偉好多倍嘅人過嚟都係冇用，因為人哋覺得呢個品牌嘅價值係負面。佢一定要由裡面改番出嚟，全個機構嘅文化、定位、價值觀要改，失去嘅觀眾先會返番嚟。」