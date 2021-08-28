《還珠格格》三大女角如中魔咒　林心如怕步趙薇范冰冰後塵

瓊瑤出品的電視劇《還珠格格》，一次過捧紅了三位女星，包括趙薇、林心如和范冰冰，但23年過去，她們卻仿如中了魔咒，演藝事業下滑外，更惹上了官非，下文為大家講述三人歷年的高山低谷，在內地掘金後能成功撤退，才算得上真正的成就。

《還珠格格》三位女主角趙薇、范冰冰和林心如，不約而同事業遇上阻滯。（劇照）

趙薇涉辱華作品全線下架：

近日趙薇被列為劣質藝人，作品被全線下架，事緣她旗下男星張哲瀚，捲入了參拜靖國神社的風波，趙薇隨即被翻舊帳，指她多年前穿上日本軍旗裝，涉及辱華。近年趙薇跟丈夫黃有龍，利用空殼公司收購上市公司，被指擾亂股票市場，被罰禁入證券市場5年。

趙薇不但涉及辱華，更在股票市場興風作浪。（微博圖片）

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林心如註銷工作室：

繼趙薇被列為劣質藝人後，林心如突然註銷了影視文化工作室，被質疑跟趙薇有關。其實林心如工作室的合夥人劉彩紅，因官司要承擔3600萬人民幣的賠償，林心如也受到牽連，若然不註銷工作室，公司現金隨時會被內地法院強制沒收，但她此舉亦意味著退出中國市場。

林心如註銷工作室，意味著退出中國市場。（林心如ig）

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范冰冰逃稅被罰8.8億：

范冰冰被爆出陰陽合同事件，逃稅達2.55億，最終被罰8.8億，之後更被封殺，擔正的《巴清傳》播出無期，又禁止她亮相幕前，甚至不能當直播主，近日她宣佈全力專注發展個人美容品牌，創立的「Fan Beauty Secret」更是獨資運作，總算是當上老闆自給自足。

范冰冰復出無期，決定專注於美容生意。（視覺中國）