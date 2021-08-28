Penthouse 3︱嚴基俊逃回韓國即殺人　最終下場比金素妍更慘

韓國熱播狗血劇《The Penthouse 3》（上流3）昨晚（27日）播出第12集，隨着劇集即將大結局，劇中壞事做盡的壞人終有報應。繼上集金素妍被吊燈擊中，大量出血後，今集到嚴基俊落入超慘下場！



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Penthouse 3︱金素妍殺柳真影片被公開 經歷超慘下場生死未卜

金素妍沒有生命危險，但步入初期癡呆。（黃Viu煲劇平台截圖）

今集首先交代了金素妍吐血後進行了手術，雖然暫無生命危險，但卻因女兒落的藥而導致初期癡呆，就連女兒也忘記。另一邊被關在日本精神病院的嚴基俊竟然成功逃出，他聯絡兒子「錫勳」協助他回韓國，即使李智雅和朴殷碩已在碼頭設下天羅地網，但嚴基俊仍成功逃走。李智雅只好向大眾公開嚴基俊的秘密，更懸賞20億韓元通緝他，為了躲避捉捕，嚴基俊不借用玻璃毀容。

嚴基俊成功從日本精神病院逃出。（黃Viu煲劇平台截圖）

嚴基俊成為了全國通緝犯。（黃Viu煲劇平台截圖）

嚴基俊不惜毀容躲避捕捉。（黃Viu煲劇平台截圖）

為了報復李智雅及朴殷碩，嚴基俊找以前的手下「趙祕書」準備炸彈，打算在二人訂婚禮時下手。糾結要否阻止嚴基俊的「趙祕書」決定報警卻被對方聽到，嚴基俊竟狠心地將「趙祕書」殺死，更直接把屍體掉下樓，相當冷血。訂婚禮當天，嚴基俊成功扮成清潔工潛入「赫拉皇宮」設置多個炸彈並與李智雅發生激烈打鬥。最終李智雅用槍打中嚴基俊頭部正中，其後嚴基俊更直接從頂樓的窗戶墜下，跌落在「赫拉皇宮」噴水池，下場超慘。

嚴基俊逃回韓國後，冷血地把多年手下「趙祕書」殺死。（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖睇嚴基俊殺「趙祕書」超冷血一幕：

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不過由於嚴基俊中槍當下，及時開啟了炸彈的搖控器，因此下一幕就見到樓高100層的「赫拉皇宮」開始倒塌。雖然大部分人已在朴殷碩幫忙下成功疏散，但與嚴基俊爭執完的李智雅卻仍在大廈中，生死令人擔憂。對於嚴基俊中槍再墜樓，「朱丹泰死了」的關鍵字馬上登上熱搜。有觀眾表示嚴基俊已做了死亡的雙重保障，如果下集還有機會復活的話，只能感嘆《Penthouse》其實是一部科幻劇。

嚴基俊潛入「赫拉皇宮」，與李智雅發生激烈打鬥。（黃Viu煲劇平台截圖）

嚴基俊頭部中槍！（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖睇嚴基俊、李智雅打鬥恐怖一幕：