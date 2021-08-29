佘詩曼堅持20日練出手臂肌肉線條　大方分享6招操出完美身形

現年46歲的佘詩曼（阿佘）一向注重保養，她曾在接受訪問時透露自己「食極唔肥」，屬於易瘦體質，體重長年維持102磅，但其實她都會做運動來練出肌肉體態線條。近日密密做Gym的阿佘日前大曬自己的健身成果，她寫道：「這是經過20天運動後，我的手臂訓練成果，厲害不？（沾沾自喜）雖然過程很累很辛苦，但是看到這些自拍照之前，就覺得一切都是值得的！以前常常聽朋友說，開始了健身就停不下來，現在我相信了，做運動原來真的會上癮的。」



佘詩曼大騷「老鼠仔」！（小紅書@佘詩曼CharmaineSheh）

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相中阿佘大騷馬甲線，不過「老鼠仔」就更加搶鏡，想不到阿佘訓練了一排後，效果這麼顯著！阿佘透露自己每日會堅持跑步45分鐘，除此之外，為了瘦手臂及練出腹肌，她還會接受不同的訓練，包括舉啞鈴、平板支撐、掌上壓等等，成功操出手臂肌肉及收緊腹部，愈來愈Fit！

點擊下圖睇下阿佘分享的6組簡易動作：