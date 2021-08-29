曾與趙薇屢傳不和　范冰冰公開大爆某女星：一個人毫無底線很可怕

趙薇於日前 (26日) 疑突然遭封殺，有傳她已被列為劣跡藝人，雖然這個消息並未得到官方證實，但趙薇的微博超話已被關閉，在各大影片平台上，趙薇主演的多部作品以及獎項也都被除名或下架，包括讓她大紅大紫的電視劇《還珠格格》第一部和第二部，《情深深雨濛濛》、《畫皮》及《京華烟雲》等。昨日更傳出她連夜包機逃到法國，而內地女星袁立就透露目前沒有圈中好友可以聯絡到她。今日趙薇竟突然更新IG報平安，未幾卻刪Post了。

趙薇影視作品遭下架。（微博）

內地有消息傳出，原來趙薇在封殺風波前已接連退出多間公司，趙薇7成控股的「北京普林賽斯文化傳播」退出了多間公司股東行列，根據內地企業信用查詢網頁「企查查」的訊息顯示，趙薇目前共有股權凍結、證券虛假陳述責任糾紛等多項風險。

趙薇與老公黃有龍。(視覺中國)

趙薇今次出事後，有關她過去的一些事件和報道亦被翻出來，就連曾和她於劇集《還珠格格》中合作的范冰冰，其6年前的訪問也被翻出來討論。范冰冰在該訪問中被問到社交網關注了不少藝人，包括曾合作《還》劇的林心如，唯獨跟某女星彼此沒有互相關注，但外間一直認為她跟某女星交情不錯。雖然主持當時並沒有對「某女星」指名道姓，但范冰冰就表示：「我只能說每一個人的生活、工作都是有底線的，我對交友也有自己的標準，如果一個人毫無底線，我不會跟她交朋友，因為我覺得很可怕。」網民就覺得某女星指的就是趙薇。范冰冰與趙薇從《還》劇後未有再合作，更多次傳出不和。

趙薇（左）、林心如（中）、范冰冰（右）先後在內地引起爭議。圖為三人出道作品《還珠格格》劇照。

點擊下圖睇趙薇IG報平安，以及她的發跡史：

+ 27

+ 7

點擊睇冰冰的水着look以及其他靚相：

+ 2