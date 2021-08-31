林子博舉家移民英國遵守亡妻遺願：用我餘下人生培育佢哋成才

現年50歲的藝人林子博近日被傳媒拍攝到舉家移民到英國，在機場與一眾親友依依不捨拍照留念。在2019年太太確診癌症後，其妻最終不敵癌症逝世，亡妻的遺願要林子博好好栽培一對子女。而子博移民這個舉動，也是遵從亡妻的遺願，同時亦有跡可尋。

早前在個人社交網站已經發長文，他當時以陳奕迅的歌曲《陀飛輪》圍繞來說自己50歲的人生，他寫道：「今天望望自己的身邊，還沒成就～亦不富有。最大成就，除了擁有一對孝順的子女，詠渝與卓楠之外，生命無常，既然沒有人知道將來自己還剩幾多心跳？那銀或金～還重要？過去一直有人為我照顧好家庭，令我可以沒有後顅，多年可以不斷在圈中繼續野性貪玩！霎眼50，時日無多。是時候用我尚有的時間，多些陪伴子女成長，與其在圈中獻出十吋時和分，也未必換到十吋金？不如用10年時間好好栽培子女，希望他們長大後做任何事也忠於自己。現在該知道做什麼才值得讓自己高興！夢該醒了，是時候做該做的事。」

林子博太太早前去世。（Facebook：@林子博-我們這一家）

今天（31日）子博得知有傳媒報道他移民的消息後，也在社交網站發表離開香港的心情，他寫道：

要離開一個自己成長嘅地方 要搬離一個充滿回憶嘅家 要放低多年最愛嘅工作 要跟所有好朋友道別 去一個從未踏足嘅地方 原因只有一個： 屋企每一個角落，都充斥￼住太多快樂、傷痛嘅畫面！ 為咗一對寶貝子女，￼￼我需要繼續走我哋嘅路。 我會實踐承諾，用我餘下嘅人生好好培育佢哋成材(才)！ 愛妳！ #陪太子讀書

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