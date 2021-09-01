Lisa@BLACKPINK Solo用真名出個人單曲　2張宣傳照曬驚人螞蟻腰

南韓女團「BLACKPINK」2016 年出道便以獨特的曲風迅速竄紅，其中泰國籍成員 Lisa，憑藉精緻五官加上高挑身材，獲得「人間芭比」的美譽。讓全球粉絲期待已久的 Lisa SOLO 單曲即將在 9 月推出，高清宣傳照近日陸續釋出，其中不到 30 秒的預告，公開短短兩天觀看次數就直逼 800 萬。



Lisa 自年初就傳出單飛計畫，卻遲遲沒消息，直到上週 Lisa 新單曲模糊的預告海報終於曝光。日前， Lisa 在 IG 公開高清宣傳照，照片中，只見 Lisa 身穿變形蟲圖樣的大紅色宮廷風禮服，腰間鏤空剪裁，露出纖細螞蟻腰，頂著一頭絕美長辮，加上誇張的澎袖，女王氣場十足。 29 日， Lisa 再度公開全新宣傳照，照片中的她，以招牌眼妝及齊瀏海長髮亮相，配上一串金屬手鐲，模樣宛如埃及艷后。

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此外 ，官方 YouTube 也在 27 日晚間釋出 Lisa 的首支預告，短短 26 秒的短片並沒有曝光新曲旋律，只有雷聲以及 Lisa 置身在神秘的紅黑畫面中，影片最後打上 Lisa 的本名「LALISA」，預告釋出短短兩天就吸引將近 800 萬人觀看。

Lisa 首張單曲專輯《LALISA》預計於 9 月 10 日發行。

同場加映：粉絲票選2021 K-Pop最強忙內 Lisa@BLACKPINK贏TWICE子瑜奪季軍（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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