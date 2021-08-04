MIRROR｜Anson Lo掀名牌LogoT恤熱潮　必入8件明星同款低至$4XX

【名牌Logo Tee／MIRROR／Anson Lo】名牌Logo Tee設計簡約，不討男女一樣可穿，為瞬間提升造型感的好幫手，加上舒適度高，吸引不少時尚人士入手。最近MIRROR成員盧瀚霆Anson Lo亦帶起Logo Tee熱潮，所追捧的GUCCI、GIVENCHY、MARC JACOBS款式詢問度大大提升。



MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）近日帶起Logo Tee熱潮，所追捧的GUCCI、GIVENCHY、MARC JACOBS款式詢問度大大提升。(ansonlht@Instagram)

MIRROR成員盧瀚霆Anson Lo掀Logo Tee熱潮

Anson Lo早前表示自己習慣一年四季都穿厚身服裝，因為車上以及工作地方均有冷氣，故習慣以冬季打扮出席活動，甚至於酷熱天氣下穿上大褸。不過，Anson Lo有時亦會穿上短袖名牌Logo Tee，分別可見他曾以GUCCI、GIVENCHY的Logo Tee造型現身，T-Shirt設有男女裝，簡單素色配合品牌Logo設計已能展現低調時尚感，經Anson Lo穿上身後，隨即成為城中大熱款式；如果預算較低的女生，則可考慮Anson Lo同款MARC JACOBS The Big T-Shirt，僅千多元入手，Oversized寬鬆設計舒適度甚高，亦可像Anson Lo一樣將袖口往上摺，從細節增加精緻度。

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除了MIRROR的Anson Lo以外，鄧麗欣（Stephy）、BLACKPINK成員Lisa、Jennie等女星亦熱愛名牌Logo Tee，如身為CELINE全球品牌形象代言人的Lisa就擁有CELINE Sulky T-Shirt in Cotton Jersey，拼色設計加上雙輪馬車圖案，具標誌性又復古。想要入手名牌Logo Tee的女生，不妨參考一下明星們的款式。

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名牌Logo Tee休閒百搭，即使隨意搭配牛仔褲都時尚感滿滿，而且屬永不過時的單品，當然不止要購入明星同款，以下12件名牌Logo Tee亦值得參考，讓造型變得時尚有個性。

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