傳孖李家鼎開拍新節目《教煮爭霸》　三姐力證：幾有爆炸性

自從無綫重推烹飪節目，由兩大名廚張錦祥（Ricky）及黃亞保打頭陣的《煮戰》收視大有起色且話題十足，有傳無綫食過返尋味，有意安排有「香港女廚王」之稱的蕭秀香（三姐）孖住李家鼎開拍新節目《教煮爭霸》（暫名）。



正在熱播的《煮戰》收視不俗。（劉志源攝）

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有指新節目類似今年年頭播出的《煮場爭霸》一樣，每集由嘉賓提供一個食材，三姐和鼎爺會用同一種食材分別烹調出菜餚，激鬥一番，最後由嘉賓決定勝方。三姐接受《香港01》訪問時力證真有其事：「哎呀，未定實㗎，節目未開工，淨係開咗一次會，我都好驚有變數。不過，一男一女咁，都幾有爆炸性，希望成事喇。（兩位之前有冇合作過？）佢之前嚟過我度食嘢。（熟客嚟？）又唔好咁講，幾次囉。我都有話要去佢間私房菜到食，可惜未有機會，佢都有話去之前一定要通知佢，話聲佢聽，好客氣。」

三姐曾經擔任《煮場爭霸》嘉賓。（無綫電視《煮場爭霸》節目截圖）

好期待呀！（受訪者提供）

問到如何評價鼎爺的廚藝，三姐稱：「咁大年紀嚟講刀工都算好好，因為我而家切嘢都要戴眼鏡呀，而且佢識煮好多傳統菜式，好有特色。（對節目有咩期望？）我想個節目開開心心，搞笑為主，帶多啲歡樂畀觀眾，反而唔係好在意輸贏，同埋喺鼎爺隔離，顯得我青春唔少，後生好多。（怕唔怕鼎爺爆粗呀？）佢對住我唔講粗口，好斯文，好畀面我。」

由李家主持的《阿爺廚房》系列一直大受歡迎。

二人不時同場，但就未曾切磋過！（梁碧玲攝）

對於烹飪節目解封，三姐就表示自己都是熱愛烹飪節目的觀眾：「老實講都好多人鍾意睇，我都鍾意睇，因為可以從中學習，煮嘢食係識唔晒，永遠都會有新材料新技術，始終完全冇晒烹飪節目都唔健康，而且又低成本，而家又冇咩地方好去，又啱香港人口味又有收視，大家理解下。」

李家鼎近年生意風山水起。（資料圖片）

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