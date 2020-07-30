女人必學100道菜│三姐由飯盒女王變名廚　艱苦之路曝光：差啲死

由TVB廚后三姐（蕭秀香）和江美儀主持的最新烹飪節目《女人必學100道菜》播出後，話題十足。三姐在節目中大顯身手，用紮實精湛的廚藝教大家做出各式精緻家常及宴客菜式，簡直令觀眾垂涎三尺。原來當年靠做飯盒起家的三姐，成功變女名廚打響名堂一路走來並不容易。

兩位主持走訪不同街市、食材供應商店，教大家揀選優質食材及解構滋味密碼。（Facebook/@香港女廚王 - 三姐）

三姐由於在家中排行第3，所以人人稱她做三姐。她自小就在父親經營的飯堂幫忙，亦培養出一手好廚藝。她接受《香港01》訪問時透露：「爸爸發現我有啲天份，想我有一技之長，所以好比心機教我，當我仔咁養。之後，爸爸成日出入醫院，我唯有13歲就頂一頂，幫吓手。好記得當時有個客，好想食煲仔飯，就膽粗粗整畀佢食，佢係咁讚，當時好滿足。（煲仔飯係你最拿手？）都算係。」

未知三姐會否教煲仔飯呢？（Facebook/@香港女廚王 - 三姐）

可惜，在父親離世後，三姐未有能力打理店舖，為生計決定打工，試過做美容、試過當家庭司機，又轉行做美容、工廠、地產，甚至亦試過接手凍肉公司做老闆。三姐亦有透露當年自己在黃大仙的神奇經歷：「嗰陣有個朋友打本畀我做地產，就打算去黃大仙搵人改個名。點知，當時個師傅就贈咗我幾句，話做地產唔係我終身職業，話我啱做飲食業，叫我有人叫我做飲食一定要去，當時都真係唔信。」怎料，事後真的有人叫三姐做赤鱲角的工人飯盒生意。

命中注定的女廚王！（Facebook/@香港女廚王 - 三姐）

點撃下圖睇三姐同美儀幾落力！

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三姐當時每天早上5點起床，由買菜、準備食材到送外賣到赤鱲角地盤，幾乎都親自落手一腳踢，回憶起那段艱辛的經歷，她都直認心有餘悸：「真係辛苦到，都唔知叫防曬，咩叫40度，有次辛苦到揸車送外賣經過條橋，架車失控，差啲死，同唔到你傾計啦。」做飲食靠口碑，三姐堅持食材新鮮，日賣過千飯盒，成為飯盒女王。之後，三姐又頂手做餐廳生意，並轉型成晚市小炒，雖然位置偏僻，但三姐仍不放棄，漸漸有外來客慕名而來，餐廳更登上報紙，生意才真正好起來。面對疫情，三姐仍抱有希望：「見步行步，同伙計一齊共度時艱。」

由買菜、準備食材到送外賣都一腳踢！（受訪者提供）

對於自己和江美儀主持的最新烹飪節目《女人必學100道菜》播出後，收穫不少好評。三姐對此就謙虛表示：「其實我哋係想照顧唔同層面嘅觀眾，所以有比較容易亦有比較難少少嘅菜式，希望總有一款菜式係適合大家嘅。」而三姐亦直認是主持初哥不敢一步登天：「所有意見都會聽，照顧得唔周全，唔好意思，大家多多包容。」她亦希望節目有第二輯，承諾會做得更好。

點撃下圖重溫三姐各款菜式加步驟！

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再點撃下圖睇江美儀教的簡易菜式！

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