趙薇法國酒莊開P狂歡片曝光　持有逾十個豪宅擁私人飛機依然富貴

趙薇上月26日突然傳出遭內地封殺，到了28日又傳出她漏夜逃到法國「着草」。至今仍沒有回應有關事件的趙薇，於29日下午竟然更新了IG，表示自己與爸媽在一起，但就未有透露自己身在何處，未幾刪掉了該則發文，行蹤成謎。不少網民都擔心今次封殺事件可能令趙薇絕跡娛樂圈，但其實趙薇的身家深不見底，即使失去娛樂圈的工作，亦絕不會影響她的富貴生活。

趙薇與老公黃有龍。(視覺中國)

趙薇除在娛樂圈打滾多年，亦與老公黃有龍作多項投資，甚至有娛樂圈女股神之稱，身家在10年間以幾何級數上升，她於2019年以45億人民幣（約54億港元）位列胡潤百富榜第912位。暴富後的她名下除有多間公司外，還擁有價值逾億元的私人飛機，持有的物業更是遍布世界各地，包括北京、上海、香港、法國、澳洲悉尼以及新加坡等地，保守估計坐擁逾10個豪宅。當年她透過優才計劃來港，就曾豪擲1.5億港元一口氣購入荃灣皇璧3個複式單位，又安排女兒入讀著名國際學校，每年學費高達20萬。有指趙薇與老公去年在新加坡買下一套市值約1.51億港元的豪宅，據當地傳媒披露，豪宅位於新加坡Ardmore Park，在當地著名的旅遊購物街烏節路上，有不少富商在該地段投資物業。而她位於北京的豪宅，有傳花費約4,800萬港元裝修，她亦曾於內地節目《中餐廳》中曝光其中一個豪宅的廚房，網友驚嘆實在太奢華。

趙薇和馬雲。（微博@神勇小白兎）

趙薇還喜歡購買酒莊投資，有傳她已買入至少4個價值數千萬的酒莊。當中最為人知是她於2011年豪擲約4,200萬港元在法國波爾多收購葡萄酒酒莊Chateau Monlot，當年這個消息轟動法國紅酒界。該酒莊有逾400年歷史，曾是法國國王路易十三的產業，據悉趙薇經常在酒莊宴客，會出動私人飛機接載賓客，又曾借出酒莊拍攝謝霆鋒於2014年主持的內節目《12道鋒味》，在酒莊內開Party在歡。近日就有網民翻出趙薇當日開派對的影片，指她高調炫富。

點擊下圖睇趙薇酒莊開P狂歡片段，以及她的發跡史：

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